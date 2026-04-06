Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a déjà bouclé le plan de préparation des Lions pour la prochaine Coupe du monde avec deux matchs amicaux face aux Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, a annoncé son président Abdoulaye Fall.

"Nous avons bouclé le plan de préparation depuis le tirage au sort. Nous avons déjà signé un premier contrat avec la Fédération américaine de football. Nous allons jouer les Etats-Unis le 31 mai à Charlotte, suivi d'un autre match contre l'Arabie Saoudite le 9 juin à Sant Antonio", deux rencontres qui se joueront aux Etats-Unis, a-t-il indiqué dans un entretien exclusif avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026, lors de l'édition prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé, au Mondial, dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, qui s'est imposé (2-1) face à la Bolivie, en finale du Tournoi de barrage de la FIFA à Monterrey, au Mexique .

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En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, suite à un "but en or".

"Sur le plan de l'organisation, la planification a été déjà faite", a assuré le président de la Fédération sénégalaise en parlant de la participation des Lions à la Coupe du monde 2026.

"Nous avons pu visiter nos camps de base. Nos premiers choix ont été validés par la FIFA. Nous serons à l'hôtel Hyatt Regency de New Jersey. C'est le choix de notre sélectionneur. Nous avons fait la visite avec la FIFA", a indiqué le président de la FSF.

Selon lui, le camp de base choisi pour les Lions est un site "ultramoderne" situé non loin du stade MetLife, dans le New Jersey.

"Sur le plan de l'organisation des matchs amicaux de préparation et de la participation à la Coupe du monde, au niveau de de la FSF, toutes les dispositions sont déjà prises", a ajouté Abdoulaye Fall.