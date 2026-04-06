Afrique: Abdoulaye Fall - 'Sur le plan du droit, il n'y a aucune menace sur notre titre'

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, affirme que sur le plan strict du droit, "aucune menace" ne pèse sur le deuxième titre de champion d'Afrique gagné par les Lions en janvier dernier devant le Maroc chez lui, malgré la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de le retirer au Sénégal.

"Sur le plan du droit, il n'y a aucune menace sur le titre", a-t-il dit dans un entretien exclusif avec l'Agence de presse sénégalaise(APS).

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 le 18 janvier dernier, à Rabat, lors d'un match marqué par le refus des joueurs sénégalais de jouer après l'obtention d'un penalty dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0.

Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain. Le penalty tiré par Brahim Diaz a été arrêté par le portier sénégalais Edouard Mendy, avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire du Sénégal dans les prolongations.

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Le jury d'appel de la CAF, statuant sur un recours du Maroc, a retiré, deux mois après la finale de Rabat, le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), se fondant sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN.

La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), afin d'obtenir l'annulation de la décision.

"Nous avons fait une déclaration au niveau du TAS. Nous attendions la motivation de la CAF. Nous l'avons reçu aujourd'hui (vendredi). Dans cette histoire, je suis à l'aise. Sur le plan du droit, on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal", a assené le président de la FSF.

"Le Sénégal reste encore champion d'Afrique. Pour le reste, c'est anecdotique. Le plus important, c'est de gagner sur le terrain. Ce qui a été fait", a déclaré Abdoulaye Fall.

Il a insisté sur le fait que cet incident n'aura pas un impact sur la motivation des joueurs pour la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

"C'est une motivation supplémentaire. C'est une situation qui renforce les relations. Il y a une union sacrée au niveau de la FSF, au niveau des joueurs, du staff, des autorités sénégalaises, mais aussi du peuple sénégalais. C'est cette union qui va nous porter vers la conquête du titre mondial", a déclaré le président de la FSF.