Congo-Brazzaville: Judo - La ligue de Brazzaville renouvelle ses instances

La ligue départementale de judo et disciplines associées de Brazzaville a organisé, le 4 avril, son assemblée générale élective. Au terme des votes, le président sortant, Armand Ghislain Malikoua Mbaloula, a été réélu.

La Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) vient de lancer la campagne de renouvellement des instances sous tutelle pour son bon fonctionnement. Après deux ans d'exercice, Armand Ghislain Malikoua Mbaloula a bénéficié, une fois de plus à Brazzaville, de la confiance des représentants des clubs pour les deux prochaines années.

Pour lui, sa réélection à la tête de la ligue phare du judo congolais constitue un signe de cohésion, d'harmonie et du désir commun de développer le judo. Il a ainsi placé ce nouveau mandat sous le signe de la continuité.

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L'une des innovations de ces travaux électifs est la modification du règlement, notamment l'adaptation des textes fédéraux à ceux de la Fédération internationale. Ainsi, contrairement aux élections précédentes, seuls le président, le secrétaire général, le trésorier général et le premier commissaire aux comptes ont été élus. Les autres membres du bureau seront nommés par le président.

D'ailleurs, après son installation, Armand Malikoua Mbaloula a procédé à la nomination des autres membres du bureau : Arnaud Mbarolo évoluera comme premier vice-président, devant Michaël Poos et Gilles Bolle (Respectivement 2e et 3e vice-présidents).

Représentée par Françoise Allongo, la direction départementale des Sports de Brazzaville, au terme des votes, a validé le nouveau bureau tout en l'invitant à multiplier les efforts pour relever les défis qui minent ce sport au sein de la ville capitale et de ses environs.

Dans son intervention, le premier vice-président de la fédération, Pierre Mabiala, a demandé à la nouvelle équipe de s'illustrer par le dynamisme, la créativité et la cohésion.

Dans les prochains jours, la Fécoju-Da mettra le cap sur la partie méridionale du Congo, notamment dans les départements de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari et de la Bouenza, pour effectuer la même opération de renouvellement des ligues.