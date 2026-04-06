Burkina Faso: 19 milliards de FCFA pour polir la Tour de Coris Bank International

Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) a accueilli, le 3 avril 2026, un événement majeur pour le secteur bancaire burkinabè : l'inauguration du nouveau siège de Coris Bank International Burkina Faso, d'un coût de plus de 19 milliards de FCFA. Cet édifice moderne et futuriste incarne une ambition nationale de refondation et de souveraineté économique.

Construit sur une superficie de 3 172 m², le nouveau siège de Coris Bank International est un bâtiment R+14 avec sous-sol s'impose comme un joyau architectural au coeur de la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) de Ouagadougou. Réalisé en cinq ans, il a nécessité un investissement de plus de 19 milliards FCFA. Sa capacité d'accueil avoisine 700 usagers et il intègre des bureaux modernes, des open spaces, des salles de réunion stratégiques, une salle de formation, une salle de sport, une cafétéria et une infirmerie. Pensé comme un hub de performance et d'innovation, ce siège vise à offrir un cadre de travail propice à l'épanouissement des collaborateurs et à l'excellence du service client.

Placée sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la cérémonie a rassemblé des personnalités politiques, économiques et financières de premier plan. Parmi les témoins de l'événement figuraient le Président de l'Assemblée législative du peuple, Dr Ousmane Bougouma, et le Ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo. Le chef du gouvernement burkinabè a salué une réalisation qui « honore le secteur privé national ». Il a souligné que ce siège incarne l'ambition de bâtir des institutions financières solides et durables, capables d'accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabè. Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique de refondation et de reconquête économique, où le secteur privé joue un rôle moteur.

Symbole de leadership et de modernité

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En dix-huit années d'existence, Coris Bank International s'est imposée comme un acteur clé du développement économique et social du Burkina Faso. En fin décembre 2025, la banque affichait un total de bilan de plus de 2 800 milliards de FCFA, dont plus de 1 200 milliards de financements directs à l'économie burkinabè et plus de 900 milliards d'investissements souverains. Forte de ses 65 agences réparties sur le territoire burkinabè et de ses représentations dans plusieurs pays en Afrique, Coris Bank International illustre la capacité du Burkina Faso à faire émerger des champions économiques régionaux.

Le fondateur du Groupe Coris, Idrissa Nassa, a rappelé la portée symbolique de cette réalisation : « Plus qu'une infrastructure, ce bâtiment incarne notre vision d'un groupe bancaire africain résolument tourné vers l'innovation, la performance et l'excellence, au service de nos clients et des économies africaines ». Ses propos traduisent une ambition claire : faire de Coris Bank International, un acteur continental de référence, capable de conjuguer modernité architecturale et solidité institutionnelle. L'inauguration du nouveau siège de Coris Bank International Burkina Faso constitue un jalon historique pour le secteur financier national. Par son architecture moderne, ses équipements de haut standing et sa symbolique économique, il reflète la volonté du Burkina Faso de renforcer son système bancaire et de promouvoir un développement endogène.