Congo-Brazzaville: Musique - L'orchestre les Bantous de la capitale restructure son bureau exécutif

Tenue le 20 mars au siège social provisoire de l'orchestre Bantous à Brazzaville et présidée par le premier vice-président, Jacques Ongotto, une réunion a permis la mise en exploitation de la vision du président général ; la restructuration du bureau exécutif ; le travail sur la tenue de la session inaugurale ; et de passer en revue quelques points inscrits en divers.

Le président de séance a rappelé que l'orchestre mythique les Bantous de la capitale a été créé, dans les années 1960, par six auteurs compositeurs originaires de la République du Congo, de retour de Léopoldville (Kinshasa) où ils évoluaient dans les orchestres Tout-Puissant OK-Jazz et Rock-A-Mambo.

Les six pères fondateurs, à savoir Jean Serge Essous, Dieudonné Nino Malapet, Ben Saturnin Pandi, Célestin Célio Nkouka, Édouard Edo Nganga, ont tous terminé leurs carrières musicales respectives au sein des Bantous de la capitale. « Ce qui revient à dire que nous avons le devoir de sauvegarder et de transmettre ce patrimoine national, riche de près de 67 ans de créations musicales, aux générations futures », a expliqué Jacques Ongotto.

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Par la suite, Joseph Mpenaya, secrétaire général, a fait la lecture du procès-verbal de la réunion précédente tenue par le Comité Bantous de France, sous la direction du président général de l'orchestre, Maurice N'Guesso. Il ressort de ce document les listes des membres d'honneur, du bureau exécutif et le Comité de France tel qu'il suit :

Bureau d'honneur

-Présidente d'honneur: la Première dame, Antoinette Sassou N'Guesso ;

-1er vice-président: le ministre d'État, Alphonse Claude Nsilou.

Membres: le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat ; le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga ; la Mministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault ; la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Ebouka-Babackas ; le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Noël Léonard Essongo ; l'ambassadeur de la République du Congo auprès de l'Unesco, Henri Ossebi ; la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa ; l'ancien ambassadeur de France en République du Congo, François Barateau ; l'ancien ministre Alain Akouala Atipault ; l'ancienne directrice de l'Institut français en République du Congo, Marie Audigier ; l'ancien administrateur-maire de l'arrondissement 4, Loandjili Pointe-Noire, Toussaint Loemba ; le directeur général de Franck Export.

Bureau exécutif

-Président général: Maurice N'Guesso ;

-Président délégué, chef d'Orchestre: Côme Kosmos Moutouari ;

-1er vice-président: Jacques Ongotto ;

- 2e vice-président: Dieudonné Loussakou ;

-3e vice-président: Médard Milandou-Nsonga ;

- Secrétaire général: Joseph Mpenaya ;

-Trésorière générale: Clémence Bayidikila ;

-1er adjoint chef d'orchestre : Simon Mouangouani ;

-2e adjoint chef d'orchestre: Saint Pétro Mbongou ;

- Directeur artistique: Gérald Bantsimba ;

-Manager chargé du protocole du président, du matériel et de la logistique: Palmade Atipo ;

-Chargé du sponsoring, de la communication, des relations publiques: Blanchard du Ngokoudi ;

-Conseiller artistique du président: Charles Bouetoumoussa.

Comité de France/Comité d'honneur

-Président d'honneur: Clément Ossinonde;

-Membres: Mariotti Ouabari et Ghislain Joseph Gabio Moungabio.

Bureau exécutif

-Président Didier Kabala;

-Vice-président: Alain Onkani;

-Secrétaire général: Marcellin Koubassana Naka;

-Trésorier :Guy Poy;

- Chargé de la production: Anytha Ngapy;

- Chargé de la communication: Denis Malanda;

-Membres: Jean Pierre Kabala ; Julien Tounde Nere ; Boniface Otsoua.

Les points inscrits à la réunion ont permis de s'accorder sur le fait qu'il faut se mettre résolument au travail tant sur le plan administratif, financier et matériel. Les participants ont été unanimes : un orchestre de la trempe des Bantous de la capitale doit avoir une administration forte où toutes les intelligences doivent porter sur le progrès et le rayonnement de celui-ci tant sur le plan national qu'international. Ils ont entériné le fait que Anytha Ngapy, producteur distributeur au sein du Bureau de France, devienne à part entière membre du Bureau exécutif national ; que Blanchard Ngokoudi tienne le poste de manager, chargé des relations publiques.

Ils ont acté le fait de mettre la lumière en ce qui concerne la production et la distribution du dernier album dont la vente physique traîne depuis bientôt plus d'un an alors que la vente en ligne se fait sur YouTube.

Tenant compte de la dynamique qui devra s'opérer au sein de l'administration, ils ont approuvé le désistement de Palmade Atipo au poste de manager chargé du protocole du président, du matériel et de la logistique.

Lors de la session inaugurale, il s'agira de présenter la vision du président Maurice N'Guesso et la présentation des membres élus aux musiciens en vue de la marche à suivre afin d'atteindre les objectifs fixés dans le temps et l'espace.

Enfin, s'agissant des "divers", les points inscrits ont été passés en revue dans une ambiance participative et cordiale, les deux principaux portant sur les modifications à apporter aux Statuts et au Règlement intérieur, et à l'élaboration de la charte du musicien.

Le nouvel album de l'orchestre les Bantous / Bakolo M'Boka, produit par World Numeric Media et soutenu par la SNPC est disponible sur clé USB depuis septembre 2025 ; Opus de douze titres dédiés à la célébration de la rumba et de la mise en valeur de l'héritage musical à la dimension du groupe.