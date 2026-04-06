Cote d'Ivoire: Bouaké/Lutte contre les produits prohibés - Des packs de sucrerie impropre à la consommation saisis

Dans le cadre des actions de contrôle et de surveillance du marché, Mamadou Fadiga, directeur régional du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de la région de Gbêkê, et ses collaborateurs ont saisi plus de 250 packs de sucrerie impropre à la consommation, stockés dans un entrepôt, que le commerçant indélicat s'apprêtait à écouler sur le marché.

Lors de la présentation de cette saisie, estimée à environ 1,050 tonne, à la presse, le 1er avril 2026, dans les locaux de la direction régionale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat de Gbêkê, Mamadou Fadiga a indiqué que cette saisie est le fruit d'une enquête minutieuse menée sur le terrain par ses collaborateurs.

Il a réaffirmé la ferme détermination du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, à faire en sorte que le marché soit assaini, afin que les produits proposés aux populations soient propres à la consommation. « La santé des populations lui tient à cœur », a-t-il fait savoir.

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Pour Mamadou Fadiga, il agit en droite ligne des instructions données par son supérieur, avec pour objectif de mettre hors d'état de nuire tous les produits prohibés qui menacent la santé des populations. « Nous saluons la détermination et le professionnalisme de nos agents », s'est-il réjoui.

Après quoi, il a invité les commerçants à respecter les normes en vigueur et a appelé les consommateurs à la vigilance lors de l'achat de produits de consommation.