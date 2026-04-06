Afrique du Nord: Le Maroc champion de l'UNAF, l'Égypte et l'Algérie complètent le trio qualifié pour la CAN U - 17 2026

Le Maroc a remporté le tournoi qualificatif de l'Union nord-africaine de football (UNAF) pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026, à l'issue de la cinquième et dernière journée disputée dimanche 5 avril au stade des Martyrs de Benina à Benghazi (Libye). Déjà qualifiés en tant que pays hôte, les Lionceaux de l'Atlas terminent en tête avec un parcours parfait.

Derrière eux, l'Égypte prend la deuxième place, tandis que l'Algérie complète le podium après sa victoire décisive face aux Pharaons (1-0) lors de cette ultime journée.

Trois représentants de l'UNAF à la phase finale

Le Maroc étant automatiquement qualifié en tant que pays organisateur de la phase finale, la zone UNAF sera finalement représentée par trois nations à la CAN U17 TotalEnergies 2026 : le Maroc, l'Égypte et l'Algérie, tous les trois assurés de participer à la compétition continentale.

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Zaoui offre la victoire à l'Algérie

Lors du choc de la dernière journée, l'Algérie s'est imposée face à l'Égypte grâce à un but d'Abderrahmane Zaoui inscrit au retour des vestiaires (47e). Un succès qui permet aux Algériens de conclure leur campagne avec 7 points.

Leur bilan se compose de deux victoires (contre la Libye et l'Égypte), d'un match nul face à la Tunisie et d'une défaite contre le Maroc.

Le Maroc conclut en patron

Dans l'autre rencontre, le Maroc a confirmé sa suprématie en dominant la Libye (3-1), signant ainsi une quatrième victoire consécutive. Adnane El Boujeyfi s'est illustré avec un doublé (2e, 55e), tandis qu'Adam Bougazir a également trouvé le chemin des filets (44e). La Tunisie, de son côté, était exemptée lors de cette dernière journée.

Classement final des qualifications UNAF

Maroc - 12 points Égypte - 6 points Algérie - 7 points Tunisie - 4 points Libye - 0 point

Une première organisation pour la Libye

Au-delà des résultats sportifs, cette compétition marque une étape importante pour la Libye, qui a accueilli pour la première fois un tournoi qualificatif de l'UNAF. Une organisation réussie qui témoigne de la confiance accordée au pays pour l'accueil de futures compétitions internationales.

Seize équipes déjà qualifiées

À ce stade, seize sélections ont déjà validé leur billet pour la phase finale : l'Angola, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RD Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda.

Un tremplin vers le Mondial U-17

Les dix meilleures équipes de la TotalEnergies CAF CAN U-17 2026 décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA Qatar 2026, prévue en novembre prochain.