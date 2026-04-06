Cote d'Ivoire: Filière anacarde/Lutte contre le chômage - Des jeunes en formation pour capter des opportunités d'emploi

Durant six mois, ces stagiaires seront formés dans divers secteurs clés de cette filière.

Au total, 46 jeunes, dont 32 femmes, âgés de 18 à 35 ans, bénéficieront d'une formation professionnelle dans divers domaines, dans le cadre du programme Women Economic Empowerment through Cashew Processing (Weecap), en partenariat avec Olam Food Ingredients (Ofi).

Le lancement officiel de ce programme a eu lieu le 27 mars 2026, dans les locaux de l'entreprise Olam Côte d'Ivoire, filière anacarde, à Bouaké.

À cette occasion, Jean-Pierre Rousseau, chef de projet Weecap et, par ailleurs, directeur Agriculture et Résilience chez Winrock, a expliqué que ce programme répond à un besoin national : transformer localement la production afin de créer des opportunités d'emploi durables pour les femmes et les jeunes dans une filière anacarde en pleine expansion.

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« Il se trouve que si nous parvenons à transformer 1 000 tonnes d'anacarde, ce sont 1 000 emplois que nous créerons autour de la filière. À travers ce programme sous-régional, nous voulons créer 330 000 emplois pour les jeunes », a-t-il indiqué.

S'agissant de la Côte d'Ivoire, le chef de projet Weecap a précisé que 200 jeunes seront formés à travers différentes cohortes. « Après leur formation, nous ferons en sorte que la plupart de ces jeunes accèdent à des emplois décents, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins grâce à la filière anacarde », a-t-il assuré, tout en précisant que le programme prévoit de recruter 70 % de femmes et 30 % d'hommes.

Pour sa part, Daouda Diomandé, directeur des achats et de la durabilité pour Ofi, secteur cajou, a révélé que ces jeunes seront formés dans des domaines techniques clés, notamment le contrôle qualité, la logistique et les achats, la mécanique, les ressources humaines et la comptabilité.

Selon lui, cette opportunité constitue une véritable immersion dans le monde professionnel. « C'est notre modeste contribution à la lutte contre le chômage des jeunes, à travers la filière cajou, un secteur pourvoyeur d'emplois », a-t-il affirmé.

Tout en remerciant les responsables du programme pour cette opportunité, Fatima Fatou, porte-parole des stagiaires, les a rassurés quant à leur engagement à réussir cette formation. « Au terme de cette formation qualifiante, nous serons des jeunes prêts à intégrer le marché du travail. Il n'y a aucune raison de ne pas saisir cette chance », a-t-elle déclaré.

Notons qu'il s'agit d'un programme sous-régional mis en œuvre dans trois pays : la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal.