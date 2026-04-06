Cote d'Ivoire: Lutte contre l'immigration clandestine - La JCI Abidjan Elite assiste 50 migrantes de retour

L'une des branches de la Jeune chambre internationale (Jci), Abidjan Elite, vient de lancer un projet à fort impact social visant à contribuer à l'autonomisation des femmes parties clandestinement à l'aventure et qui acceptent de revenir au bercail.

Contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine par l'autonomisation socio-économique des femmes migrantes de retour. C'est l'objectif que vise le projet "Woman rise and shine" porté par la Jci Abidjan Elite, une des branches de la Jeune chambre internationale (Jci).

« C'est un projet structuré, humain et transformateur qui vise à accompagner 50 femmes migrantes de retour, à travers la formation, l'encadrement et la dotation en activités génératrices de revenus », a indiqué Mariame Grambouté, présidente de la Jci Abidjan Elite, au lancement du projet, le 28 mars, à Abidjan-Plateau.

Pour elle, "Woman rise and shine", bien plus qu'un simple projet, est une réponse à une réalité connue de tous, mais que « trop peu osent affronter ». En effet, l'immigration clandestine constitue un défi majeur dans plusieurs pays africains, y compris en Côte d'Ivoire. Et les femmes sont concernées au même titre que les hommes.

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« Chaque année, des centaines de femmes quittent leur terre avec espoir. Elles empruntent les routes migratoires irrégulières et une fois à leur destination, cet espoir se transforme en souffrance, en violence et en perte de dignité. Elles sont exposées à diverses formes de violences, d'exploitation et de précarité. À leur retour, ces femmes font face encore à des difficultés d'insertion sociale et économique, ce qui peut renforcer leur vulnérabilité », a expliqué la présidente.

C'est dans ce contexte qu'a été initié "Woman rise and shine" afin de favoriser l'autonomisation économique et la réintégration durable de 50 femmes migrantes qui sont retournées au bercail. « À la Jci Abidjan Elite, nous avons fait un choix clair : ne pas rester spectateurs devant ce drame du siècle, mais devenir acteurs de la renaissance de ces femmes qui prennent la difficile décision du retour. Car si une femme soutenue peut reconstruire sa vie, une femme autonomisée, elle, peut transformer toute une communauté », a-t-elle assuré.

Trois objectifs spécifiques sont donc associés au projet : renforcer les capacités entrepreneuriales des bénéficiaires ; faciliter la création d'activités génératrices de revenus et sensibiliser les communautés aux dangers de la migration clandestine. Mais sa réussite devra passer par une implication forte des partenaires institutionnels et privés. « Nous restons ouverts à toute collaboration visant à renforcer l'impact du projet », a dit Mariame Grambouté.

La Jeune chambre internationale est une organisation de jeunes leaders engagés dans la promotion du leadership citoyen et du développement communautaire à travers la mise en œuvre de projets à fort impact social.

Concernant ses actions, l'organisation contribue à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées les communautés.

Forte de ses 15 années d'engagement et d'impact dans la communauté, la section Abidjan Elite s'est inscrite cette année dans une vision forte résumée dans le thème de l'année : « Elever nos standards... et élever des vies ».