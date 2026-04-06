Afrique: Leadership féminin - Les « Lionnes d'Afrique » renforcent leurs capacités

L'Ong « Lionnes d'Afrique » (spécialisée dans le leadership des jeunes filles) a organisé, le 27 mars 2026, à Abidjan, une rencontre avec les femmes leaders de Dhl Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrivait dans un cadre d'échanges, de partage d'expériences et de promotion du leadership féminin.

Placée sous le signe de l'engagement et de la collaboration, cette rencontre visait à valoriser le rôle des femmes dans tous les secteurs d'activité. Elle marque également une étape importante dans le renforcement des relations entre les « Lionnes d'Afrique » et Dhl Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la voie à de futures actions conjointes.

Un panel intitulé « It's Her Moment » a constitué l'un des temps forts de l'événement. Ce moment d'échanges a permis aux participantes de partager leurs parcours professionnels et personnels. À travers des interventions riches et authentiques, elles ont évoqué leurs défis, leurs réussites ainsi que les leçons tirées de leurs expériences, inspirant ainsi l'ensemble de l'auditoire.

Au-delà des témoignages individuels, ce panel a mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans le développement des entreprises et de la société. Il a également encouragé la nouvelle génération à croire en son potentiel et à s'affirmer.

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Cet événement a aussi permis de valoriser les actions concrètes menées en faveur de l'autonomisation des femmes, de l'éducation et du leadership féminin.

La directrice exécutive de l'Ong, Élodie N'Dri, a profité de cette occasion pour présenter les activités de l'organisation et le bilan de ses cinq dernières années.

Représentant le directeur général, le directeur des ressources humaines, Fabrice Boua, a salué l'initiative des « Lionnes d'Afrique » et leur engagement en faveur de la promotion du leadership féminin en Côte d'Ivoire.