Afrique: Dr Mansoor Takun, au service des enfants et des familles

À Quartier-Militaire, grandir sans médecin à proximité signifiait apprendre à vivre avec l'attente. À une époque où l'accès aux soins était limité, les familles devaient souvent composer avec les moyens du bord, en espérant qu'un infirmier puisse intervenir. C'est dans ce contexte simple, mais exigeant que grandit Mansoor Takun, dernier d'une fratrie de 12 enfants.

Fils d'un marchand ambulant et d'une mère au foyer, il découvre très tôt les réalités du manque de soins médicaux. Dans son village, chaque maladie était synonyme d'inquiétude et d'incertitude. Très jeune, une idée s'impose à lui : devenir médecin pour aider ceux qui en ont besoin. «Très tôt, je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un puisse aider», confiait-il. Ce quelqu'un, ce sera lui.

En 1977, il quitte Maurice pour l'Égypte pour des études de médecine. L'expérience est marquée par l'éloignement, les défis académiques et l'adaptation à un nouvel environnement. Plusieurs années plus tard, il revient au pays avec une volonté claire : mettre ses compétences au service de la population.

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Après une première expérience en pratique privée, il garde un lien fort avec sa communauté en s'impliquant dans des actions bénévoles dans son village. Pour lui, la médecine ne se limite pas à l'exercice professionnel, mais inclut aussi une dimension de partage et de responsabilité sociale.

En 1992, il se rend à Amiens, en France, pour se spécialiser en pédiatrie. Cette étape lui permet d'approfondir ses connaissances et de renforcer son expertise dans la prise en charge des enfants. À son retour, en 1997, il rejoint l'hôpital de Flacq, où il consacre sa carrière à la pédiatrie.

Au fil des années, le Dr Takun s'est forgé une réputation de médecin à l'écoute, accessible et particulièrement proche des enfants. Il est souvent décrit comme un praticien très humain, capable de créer un climat de confiance aussi bien avec les enfants qu'avec leurs parents. Les enfants, même les plus jeunes, ne montrent généralement aucune crainte à son contact. Il sait adapter son langage, rassurer par sa voix et instaurer une atmosphère apaisante, même dans les situations les plus sensibles.

Sa manière de communiquer avec les nouveau-nés et les jeunes enfants, mais aussi d'expliquer avec patience et clarté aux jeunes mères, fait partie intégrante de sa pratique. Pour beaucoup de familles, une consultation avec lui représente bien plus qu'un simple avis médical: c'est un moment de réassurance, où les inquiétudes trouvent des réponses concrètes.

En pédiatrie, il ne s'agit pas uniquement de soigner un enfant, mais aussi d'accompagner une famille. «On soigne aussi une famille», rappelle-t-il, soulignant l'importance de l'écoute et de l'empathie dans la relation médecin-patient.

En 2021, il franchit une nouvelle étape en mettant en place un service de réanimation néonatale, un projet ambitieux qui s'impose rapidement comme une référence. Grâce à l'engagement des équipes et à une organisation rigoureuse, le service affiche des résultats significatifs, notamment en matière de réduction de la mortalité infantile.

Aujourd'hui à la retraite du service public, le Dr Takun continue de mettre son expertise au service des familles à travers des consultations privées. À 68 ans, il exerce toujours avec la même passion et le même engagement, fidèle à la vocation qui l'anime depuis son enfance.

À la jeune génération, son message reste simple : ne jamais oublier ses origines ni la raison pour laquelle on a choisi cette voie. Au-delà des compétences médicales, c'est avant tout la capacité à comprendre, rassurer et accompagner qui fait la différence.