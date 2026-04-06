Ile Maurice: Une ambiance bon enfant les pieds dans le sable

6 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Contrairement aux années précédentes, le week-end de Pâques a cette fois revêtu une atmosphère plus calme et familiale sur les plages du Nord de l'île.

De Trou-aux-Biches à Le Goulet, l'ambiance était douce et détendue : les enfants profitaient de leurs vacances scolaires, les adultes se retrouvaient autour d'un barbecue ou d'un cornet de confits, tandis que quelques notes de séga animaient le bord de mer.

Une fête simple et conviviale, placée sous l'oeil bienveillant des agents du National Coast Guard, pour que chacun passe un moment serein en famille..

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