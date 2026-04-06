Ile Maurice: La Symphonie de la Croix

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.
Entends-tu ces hymnes
De louanges, d'amour,
De pardon, d'espérance
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Chantés par la chorale
Angélique devant cette croix.
Entends-tu ces chants
De délivrance, de victoire,
De liberté, de miséricorde,
De grâce, d'allégresse
Émanant de ces bois
Rougis par le sang salvateur.
Entends-tu cette voix sanglante
Pardonnant à ses bourreaux
Moi et toi parmi eux
Vociférant des paroles
Injurieuses, blasphématoires.
Entends-tu ces coups de marteaux
Cruels, sans remords
Enfonçant des clous de haine
Dans les mains, les pieds
Du Sauveur de l'humanité.
Entends-tu la voix de cette croix
Plaidant la cause de l'homme
Ses vibrations ont bouleversé
Des générations, le cosmos,
Ont ébranlé les montagnes
Le soleil s'est caché derrière
Les nuages noircis par nos pêchés.
Entends-tu cette voix intérieure
Te reprocher ta désobéissance,
Ta surdité volontaire
À cet appel de la croix
Cette symphonie résonne
À travers l'univers
Elle apporte la paix
Aux assoiffés de pardon, de sérénité.
Contemple cette croix
Elle chante encore pour toi
Cette symphonie apaise
Les turbulences de ton âme.
Accroche cette croix à ton coeur
Elle parfumera ta vie
D'un bonheur indicible
Bio
Philippe Sababady
Ancien professeur et maître d'école, il a fêté ses 90 ans en décembre. Passionné d'écriture, ses textes et ses poèmes sont publiés sur Facebook depuis un peu plus de 20 ans.