Ile Maurice: La Symphonie de la Croix

6 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Entends-tu ces hymnes

De louanges, d'amour,

De pardon, d'espérance

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Chantés par la chorale

Angélique devant cette croix.

Entends-tu ces chants

De délivrance, de victoire,

De liberté, de miséricorde,

De grâce, d'allégresse

Émanant de ces bois

Rougis par le sang salvateur.

Entends-tu cette voix sanglante

Pardonnant à ses bourreaux

Moi et toi parmi eux

Vociférant des paroles

Injurieuses, blasphématoires.

Entends-tu ces coups de marteaux

Cruels, sans remords

Enfonçant des clous de haine

Dans les mains, les pieds

Du Sauveur de l'humanité.

Entends-tu la voix de cette croix

Plaidant la cause de l'homme

Ses vibrations ont bouleversé

Des générations, le cosmos,

Ont ébranlé les montagnes

Le soleil s'est caché derrière

Les nuages noircis par nos pêchés.

Entends-tu cette voix intérieure

Te reprocher ta désobéissance,

Ta surdité volontaire

À cet appel de la croix

Cette symphonie résonne

À travers l'univers

Elle apporte la paix

Aux assoiffés de pardon, de sérénité.

Contemple cette croix

Elle chante encore pour toi

Cette symphonie apaise

Les turbulences de ton âme.

Accroche cette croix à ton coeur

Elle parfumera ta vie

D'un bonheur indicible

Bio

Philippe Sababady

Ancien professeur et maître d'école, il a fêté ses 90 ans en décembre. Passionné d'écriture, ses textes et ses poèmes sont publiés sur Facebook depuis un peu plus de 20 ans.

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