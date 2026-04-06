Ile Maurice: La jeunesse, racine de demain

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Ils sont les arbres mutilés de nos cités,

Debout mais privés de sève,

Leurs racines plongent dans une terre

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qui ne les nourrit plus.

Faute de qualification, ils errent

comme des troncs abandonnés,

Leurs rêves desséchés par l'indifférence.

Dans les ruelles de la République,

ces jeunes marchent sans voix.

Ils n'ont pas de diplôme,

pas de qualification,

Et les portes se ferment devant eux.

Pourtant, chacun porte en lui

une étincelle :

Une conscience, un jugement, une

capacité à comprendre le monde.

Mais faute d'espace pour s'exprimer,

Cette étincelle se consume en silence.

Ils sont comme des arbres dont les

branches ont été coupées trop tôt.

Leurs racines sont solides,

mais la sève ne circule plus.

Ils regardent passer les cortèges

de promesses,

Les festivals de discours,

Et savent déjà que rien ne leur est destiné.

Et pourtant, dans leur silence, une

conscience brûle :

Ils savent, ils jugent, ils observent.

Ils attendent que la forêt

de promesses creuses

Se transforme en clairière

de savoir partagé.

Car un peuple qui abandonne

ses jeunes

Marche dans une forêt de carcasses.

Mais un peuple qui tend la main,

Qui partage le savoir,

Qui ouvre les chemins de

l'apprentissage,

Fait repousser les arbres mutilés.

Alors ces jeunes deviendront la forêt

vivante de demain,

Celle qui protège la République contre

ses propres tempêtes.

Ils seront l'arbre de vie,

Celui qui se dresse fier et marche avec

des pieds d'homme.

Bio

Stephan Veeren

Ce jeune passionné de la langue française explore à travers ses écrits la beauté des mots et la dureté des réalités sociales.