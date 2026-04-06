Ile Maurice: Fron Komin La Voix Lepep poursuit sa mobilisation

Fron Komin La Voix Lepep, plateforme citoyenne lancée par l'activiste Georges Ah Yan et regroupant syndicats, militants et membres de la société civile, poursuit sa mobilisation pour le rétablissement de la pension de vieillesse à 60 ans. Après un rassemblement le 28 mars à Bambous, une cinquième activité sera organisée, un rallye, débutant à Cap-Malheureux pour se poursuivre à Goodlands, suivi du sixième rassemblement à Triolet.

Ce combat, entamé en août 2025, se traduit par une série de rassemblements et de rassemblements - 42 sont prévus à travers l'île - afin de sensibiliser la population sur leur droit social universel et d'encourager un dialogue national sur la question.

La campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'en juillet 2029. La rencontre du 28 mars était particulièrement adressée aux habitants de la région de Bambous âgés d'une cinquantaine d'années pour expliquer pourquoi la pension doit être maintenue à 60 ans et sensibiliser à cette question.

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La demande de la plateforme est claire : que la pension soit rétablie à 60 ans, contrairement à la modification qui l'a portée à 65 ans, a indiqué Georges Ah Yan, déplorant des inégalités. «Lakes vid pou bann ti dimounn ki pou gagn enn pansion. Sa fer nou revolte kan nou get pansion bann depite ek bann minis ki mem pa ariv 60 an ek zot gagn pansion.»

Il a soutenu que tous les travailleurs à l'impôt sur le revenu et a souligné que de nombreuses personnes, déjà épuisées dès l'âge de 55 ans, attendent la pension comme un soulagement, et qu'il est injuste de devoir patienter jusqu'à 65 ans. D'ajouter : «Donner la pension de retraite à 60 ans permet également de libérer des places pour que les plus jeunes puissent entrer sur le marché du travail.»

Le sujet ne concerne pas seulement l'âge de départ à la pension, mais aussi les problèmes qui y sont liés, notamment la forte hausse du coût de la vie. Georges Ah Yan a cité la hausse du prix du gaz ménager de 12 kg, passé de Rs 180 Rs à Rs 250, le coût élevé des médicaments et l'insécurité des personnes âgées.