Ile Maurice: Y a-t-il eu une attaque de requin ?

La National Coast Guard (NCG) de Rivière-Noire est intervenue hier à la suite d'un incident dans le lagon de Tamarin. Un enfant de 10 ans a été blessé dans des circonstances discutables.

Le jeune garçon de 10 ans, résident de la région, se trouvait en mer avec son père lorsque l'incident s'est produit. L'enfant a été blessé à la cuisse et pris en charge dans un centre médical de La Preneuse, avant d'être transféré vers un établissement spécialisé de Floréal. Son état est jugé stable.

La NCG a ouvert une enquête.

Il convient de rappeler que la mer de Tamarin est une «open sea zone». À la différence d'autres régions côtières de l'île, elle ne bénéficie d'aucune barrière de corail naturelle. Cette caractéristique expose les baigneurs et pratiquants d'activités nautiques aux prédateurs marins, ainsi qu'au trafic des embarcations de plaisance et de pêche qui fréquentent ce secteur.

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Si les premières informations ont rapidement évoqué une attaque de requin, plusieurs voix discordantes se sont fait entendre parmi les professionnels de la mer de la région. Des pêcheurs et skippers habitués des eaux de Tamarin n'écartent pas d'autres hypothèses.

Certains évoquent la piste d'une attaque de barracuda, dont les morsures sont souvent confondues avec celles d'un requin. D'autres n'excluent pas que la blessure ait pu être causée par un contact avec une embarcation motorisée. À ce stade, aucune de ces hypothèses n'a été confirmée.

Un appel à la prudence et à la pédagogie

Kenny Newman, directeur d'Indigo Divers, a tenu à apporter un regard éclairé sur cet incident, appelant à ne pas céder à la panique ou à la désinformation.

«Les requins ne considèrent pas l'humain comme une proie», rappelle-t-il. La majorité des incidents dans le monde sont liés à des erreurs d'identification ou à des comportements exploratoires de l'animal. Certaines espèces, comme le requin bouledogue, sont connues pour fréquenter les zones côtières, les eaux troubles et les lagons -- des environnements naturels qui leur sont propres.

L'expert souligne aussi le rôle de plusieurs facteurs environnementaux pouvant favoriser les rencontres accidentelles : la faible visibilité de l'eau, la présence d'appâts ou de poissons blessés, ou encore les perturbations du fond marin. Autant d'éléments qui, sans rendre les requins agressifs, augmentent la probabilité de rencontres.

Avant d'attribuer la responsabilité à la faune marine, Newman insiste sur la nécessité d'examiner également le trafic maritime, les opérations de pêche en cours dans la zone, ainsi que les conditions au moment des faits -- rejoignant ainsi les interrogations déjà exprimées par les pêcheurs et skippers locaux.

Sur le plan de la conservation, il tient à rappeler un principe fondamental : «Un récif avec des requins est un récif en bonne santé. Un récif sans requins est un récif en danger.» Les requins jouent un rôle irremplaçable dans l'équilibre des écosystèmes marins, et leur stigmatisation serait contre-productive.

Enfin, il adresse quelques recommandations pratiques au grand public : éviter de se baigner dans une eau trouble ou à faible visibilité, rester à distance des zones de pêche active, limiter les mouvements brusques et respecter les consignes locales. «L'océan est un milieu naturel sauvage qui nécessite respect et compréhension», conclut-il.

La NCG de RivièreNoire poursuit son enquête afin d'établir les circonstances de l'incident. Les autorités appellent à la prudence dans les eaux de Tamarin.