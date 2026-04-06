Sénégal: Gare ferroviaire de Thiès - L'économie locale plombée par le déclin du rail

5 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Jadis cœur battant du transport ferroviaire sénégalais, la ferroviaire de Thiès peine aujourd'hui à retrouver son souffle.

Construite dans le sillage de l'expansion coloniale, la gare ferroviaire de Thiès a été un carrefour stratégique.

La ligne Dakar-Niger, reliant le Sénégal au Mali, y croisait celle de Dakar-Saint-Louis, faisant de la ville un point de convergence incontournable.

Inaugurée en 1885 avec la ligne Dakar-Saint-Louis, la gare a également abrité les ateliers de réparation et le siège du Dakar-Niger en 1934. Elle a été aussi le théâtre de luttes syndicales marquantes, notamment la grève des cheminots de 1938, inscrivant ainsi son histoire dans celle des grandes revendications ouvrières.

Malgré sa réhabilitation récente en 2024, avec ses infrastructures modernisées et ses équipements flambant neufs, la gare peine à renouer avec son dynamisme d'antan. Derrière les façades rafraîchies, l'activité reste timide. Presque effacée.

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