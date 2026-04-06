Afrique de l'Ouest: Poste à péage de Mondoukou - Les chauffeurs invités à s'approprier l'infrastructure

Les guichets du poste à péage de Mondoukou entreront officiellement en service à compter du mardi 7 avril 2026, après une phase de test concluante. À partir de cette date, les usagers devront s'acquitter des frais de péage.

L'annonce a été faite le samedi 4 avril 2026 par Me Issa Sanogo, président du Conseil supérieur des fédérations des syndicats des chauffeurs professionnels de transport des marchandises, voyageurs et assimilés de Côte d'Ivoire (Cosfesyncprotramava-CI), lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'organisation à Yopougon BAE.

D'entrée, le conférencier s'est félicité de la mise en service de cette infrastructure moderne, qu'il a qualifiée de « cadeau royal » en cette période de fête pascale. Il a saisi cette tribune pour exhorter les chauffeurs professionnels à s'approprier cet ouvrage, estimant qu'il contribuera significativement à l'amélioration de l'entretien du réseau routier national.

Abordant la question de l'entretien routier, Issa Sanogo a exprimé sa reconnaissance au Fonds d'entretien routier (FER) pour « le travail remarquable » accompli au quotidien. Selon lui, cette structure assure une veille permanente pour garantir le bon état des routes concédées, avec des interventions rapides dès l'apparition de dégradations.

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Dans la même dynamique, il a rendu hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les efforts consentis en faveur du développement du secteur du transport terrestre en Côte d'Ivoire.

Profitant de la proximité des fêtes pascales, le président du Cosfesyncprotramava-CI a lancé un appel pressant aux conducteurs au respect strict du code de la route. Il a également insisté sur l'application rigoureuse du Règlement 14 de l'UEMOA relatif au respect du poids des marchandises, afin de préserver la durabilité des infrastructures routières, construites à grands coûts.

S'agissant des tarifs du péage de Mondoukou, Issa Sanogo a précisé que leur communication officielle sera assurée par les autorités compétentes. Avec la mise en service de ce poste à péage, les autorités ivoiriennes franchissent une nouvelle étape dans la modernisation et la pérennisation du réseau routier national.