Togo: Paix et fraternité

5 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Fidèle à la tradition, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé dimanche ses voeux à l'occasion de la fête de Pâques.

Un message de circonstance diffusé via les réseaux sociaux, à destination de l'ensemble du peuple togolais et de la communauté chrétienne qui célèbre ce jour la Résurrection du Christ.

Ce geste républicain, renouvelé chaque année, témoigne de l'attachement des plus hautes autorités du pays aux valeurs de paix, de fraternité et de cohésion nationale que symbolise cette fête centrale du calendrier chrétien.

Pâques, jour de joie et d'espérance pour les chrétiens du Togo et du monde entier, est aussi l'occasion pour M. Gnassingbé de se tourner vers l'ensemble de ses concitoyens, toutes confessions confondues, dans un esprit de rassemblement et de solidarité nationale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.