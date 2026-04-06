Sénégal: 4 avril à Soum - Les personnes handicapées ont aussi célébré l'indépendance de leur pays

À Soum (département de Foundiougne), le défilé du 4 avril a vu la participation des personnes handicapées. À l'instar des autres couches de la société, elles ont célébré cette date historique sous le regard attentif des officiels et les applaudissements du public.

FOUNDIOUGNE- Au village de Soum, dans la commune portant le même nom (département de Foundiougne), les émotions se sont invitées au défilé du 4 avril. Comme quoi, cette date historique reste l'affaire de tous.

Sous les acclamations du public rassemblé massivement le long de la piste faisant face à la mairie, les personnes handicapées ont montré, à l'instar des autres, leur attachement sans faille à leur pays.

Constituées en un petit groupe, elles ont assuré leur démonstration avec brio. Les uns ont défilé à pied, les autres à l'aide de motos électriques. Ces images impressionnantes sont, pour ainsi dire, une preuve palpable de l'implication de cette couche vulnérable dans les affaires de la cité. Arrivées à hauteur de la tribune officielle, les preneurs d'images se sont rués vers elles pour immortaliser ces moments.

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Ce qui démontre l'attention particulière qui leur est réservée. Ainsi, elles ont eu droit à des applaudissements appuyés de la part des autorités. "Je pense que c'est une bonne chose que les personnes handicapées puissent se sentir concernées par ce jour solennel. Elles ont plus que jamais leur place dans la société. Et la fête du 4 avril reste l'occasion parfaite pour leur témoigner solidarité et considération", a soufflé une jeune dame, vendeuse de sachets d'eau fraîche qui faisait le tour de la foule.