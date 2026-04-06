Cote d'Ivoire: Pâques 2026 - La présidente du CNDH appelle à un sursaut collectif pour la paix et les droits humains

À l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, ce dimanche 5 avril 2026, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Namizata Sangaré, a adressé un message empreint de spiritualité, d'espoir et d'engagement citoyen à l'endroit des communautés chrétiennes et de l'ensemble des Ivoiriens.

Dans cette adresse solennelle, elle a d'abord formulé ses vœux de paix, d'espérance et de renouveau, soulignant la portée universelle de cette fête religieuse. Pour elle, Pâques, au-delà de sa dimension spirituelle, symbolise la résilience, la victoire de la vie sur la mort ainsi que la lumière triomphant des ténèbres. Un message fort qui, selon elle, rappelle que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir reste possible et qu'un avenir meilleur peut être bâti sur les fondements de la foi, du pardon et de la solidarité.

La présidente du CNDH a également replacé cette célébration dans le contexte de la promotion et de la protection des droits de l'Homme. Elle a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif pour la défense de la dignité humaine, le respect des libertés fondamentales, la justice sociale et l'égalité pour tous, sans aucune forme de discrimination. « Cette fête nous interpelle collectivement », a-t-elle indiqué, invitant chaque citoyen à jouer sa partition dans la construction d'une société plus juste.

Dans un contexte marqué par divers défis sociaux, Namizata Sangaré a appelé à faire vivre au quotidien les valeurs de tolérance, de compassion et de fraternité. Elle a souligné que le respect des droits de chaque individu constitue le socle d'une société apaisée, inclusive et durable.

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Poursuivant son message, elle a exhorté les populations à œuvrer activement pour la consolidation de la paix, à promouvoir le dialogue et à défendre les droits des personnes les plus vulnérables. L'objectif, selon elle, est de bâtir une nation où personne n'est laissé pour compte.

En conclusion, la présidente du CNDH a émis le vœu que cette fête de Pâques soit une source de renouveau moral pour la Côte d'Ivoire et un moment de réengagement en faveur des droits humains. Un appel qui résonne comme une invitation à transformer les valeurs spirituelles de Pâques en actions concrètes au service du vivre-ensemble.