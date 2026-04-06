Cote d'Ivoire: Pâques 2026 - Les chrétiens célèbrent

« Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts Celui qui est vivant ? Il est vivant comme Il l'a promis, alléluia ! » Ces acclamations ont résonné, dimanche, dans les paroisses catholiques à travers le monde.

À Abidjan, les fidèles ont célébré ce dimanche 5 avril 2026 dans la ferveur et la communion la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.

Dans les églises de la capitale économique, les célébrations ont rassemblé de nombreux croyants venus renouveler leur foi et leur espérance. À la paroisse Sainte Monique de Dokui, la messe pascale s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement et de joie partagée.

Dans son homélie, le Père Brou Eric Michaël Oya, vicaire de ladite paroisse, a exhorté les fidèles à vivre pleinement le mystère de la résurrection. « L'Église appelle à la résurrection et à la persévérance.

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Elle nous invite à demeurer fermes dans la foi et à cultiver l'amour, malgré les défis et les incertitudes de notre temps », a-t-il déclaré. S'appuyant sur l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9), relatant la découverte du tombeau vide par Marie Madeleine et les disciples, le célébrant a insisté sur la nécessité pour les chrétiens de rechercher les réalités spirituelles.

« Comme les disciples, nous sommes appelés à croire, même lorsque tout semble obscur. La résurrection du Christ est une victoire sur la mort et un appel à une vie nouvelle », a-t-il ajouté.

Le prêtre a également invité les fidèles à être des témoins vivants du Christ ressuscité dans leur quotidien, à travers des actes d'amour, de pardon et de solidarité. « La foi ne doit pas rester enfermée dans les églises. Elle doit se traduire par des actions concrètes qui transforment notre société », a-t-il insisté.

Moment central du calendrier liturgique chrétien, la fête de Pâques marque l'aboutissement du Triduum pascal, après la Passion et la crucifixion du Christ. Elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et constitue un message universel d'espérance pour l'humanité. À Abidjan comme ailleurs, les célébrations se sont achevées dans la joie, les chants et les prières, avec l'engagement renouvelé des fidèles à marcher à la suite du Christ ressuscité.