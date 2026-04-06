Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Un accident de la circulation fait 60 victimes dont un décès

Un accident de la circulation survenu le vendredi 3 avril 2026, aux environs de 6h22, sur l'autoroute du nord Pk 272 sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké, a fait 60 victimes dont un décès.

L'information a été donnée par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm). Selon notre source, il s'agit d'une sortie de route d'un car de transport de la compagnie UTB.

En effet, l'on enregistre 22 cas grave et 23 blessés légers. Quatre victimes ont signé des décharges de responsabilité, refusant ainsi leur évacuation. Dix autres victimes avaient déjà été transportées avant l'arrivée des secours.

Toujours, selon le Gspm, les éléments de gendarmerie nationale, du Fer (Fonds d'entretien routier) et du Soad (Société abidjanaise de dépannage) étaient présents sur les lieux pour la gestion de l'intervention.

« La prudence sur la route reste essentielle. Respectons les limitations de vitesse, évitons les conduites à risque et restons vigilants afin de préserver des vies », conseillent les sapeurs-pompiers.