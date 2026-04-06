Sénégal: Combat royal - Sa Thiès détrônera-t-il Modou Lô ce 5 avril ?

Modou Lô pour préserver son bien, Sa Thiès pour le conquérir. Albourakh Events organise, ce dimanche 5 avril 2026, à l'Arène nationale de Pikine, le combat royal tant attendu entre le « Roi » et le « Volcan ». Un derby entre les Parcelles assainies et Guédiawaye, où le détenteur de la couronne tentera de la conserver face à un challenger déterminé à la lui arracher.

L'affiche royale du dimanche 5 avril promet des étincelles et un grand spectacle à l'Arène nationale. Ce choc intergénérationnel regorge d'enjeux forts. Modou Lô s'est forgé une réputation redoutable face à la relève. Depuis qu'il a détrôné Eumeu Sène, le 28 juillet 2019, il n'a remis sa couronne en jeu que quatre ans plus tard, face à Ama Baldé, le 5 novembre 2023.

Le « Roi des arènes » s'est imposé comme le caïd qui défie la nouvelle génération. Il a déjà fait mordre la poussière à trois jeunes espoirs d'une même vague : après Ama Baldé, il a dominé Boy Niang 2 (1er janvier 2024) puis Siteu (24 novembre 2024).

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Le dimanche 5 avril 2026, un nouveau chapitre s'écrit avec Sa Thiès. Le « Volcan » de Guédiawaye incarne l'une des promesses les plus solides de sa génération. Comme ses prédécesseurs, il se présente face au « Roc » avec l'ambition de le faire chuter et de marquer l'histoire.

Mais contrairement aux autres, Sa Thiès porte l'héritage d'une lignée prestigieuse et une volonté farouche de s'affirmer au-delà de l'ombre de Balla Gaye 2. Sous ce rapport, ce duel constitue pour Modou Lô un nouveau test. En effet, il devra confirmer sa suprématie face à un adversaire jeune, explosif et déterminé. Ses victoires passées renforcent sa confiance, mais le défi reste entier pour le « Roc ». Mieux encore, après une préparation aboutie en France, au contact de combattants et experts de haut niveau, l'enfant de l'Unité 10 des Parcelles assainies affiche une forme étincelante. Affûté, sûr de lui et déterminé, il semble prêt à tout pour poursuivre sa marche triomphale.

Sa Thiès n'est pas un adversaire comme les autres. Jeunesse, fougue et soif de consécration pourraient représenter un défi inédit pour le « Roi des arènes ». Pour lui, l'enjeu est double : s'imposer comme leader de sa génération et mettre fin à l'hégémonie de Modou Lô. Une victoire dépasserait le cadre personnel.

Elle incarnerait la relève, la continuité d'une dynastie et l'espoir de toute une jeunesse. Par ailleurs, Modou Lô garde en mémoire ses deux revers face à Balla Gaye 2 (2010 et 2019), le frère de son challenger. Une dimension symbolique qui ajoute du piment à cette confrontation royale. Sa Thiès, lui, rêve de devenir « Roi des arènes » à l'image de son aîné.

Après 17 ans de carrière, il s'offre une première opportunité à ce niveau. Une occasion qu'il ne compte pas laisser passer. Le sociétaire de l'école de lutte Balla Gaye a préféré fourbir ses armes au pays. Entre les dunes du Lac Rose, les sables plantureux de l'école 16 de Guédiawaye et les séances en salle avec des professionnels de la boxe, il nourrit l'espoir de faire trembler toute l'arène face à son adversaire.