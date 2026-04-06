Sénégal: Défilé du 4 Avril - Dindéfélo mobilise sa jeunesse pour Dakar 2026

À l'occasion de la célébration du défilé du 4 avril à Dindéfélo, dans l'arrondissement de Bandafassi, l'autorité administrative a mis en avant une vision ambitieuse articulée autour de la jeunesse, du sport et du développement local.

Dans son discours, le sous-préfet de Bandafassi, Youssoupha Faye, a insisté sur la nécessité d'une synergie forte entre les jeunes, les forces de défense et de sécurité ainsi que les partenaires industriels. Une collaboration jugée essentielle pour garantir le succès des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, événement majeur qui place le Sénégal au cœur de l'actualité sportive internationale.

Youssoupha Faye a particulièrement salué le rôle des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation de cet événement d'envergure, tout en lançant un appel appuyé à la jeunesse.

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Selon lui, le sport constitue un levier puissant de développement, capable de canaliser les énergies et de favoriser l'émergence de talents locaux. Le sous-préfet a également mis en lumière l'apport déterminant des sociétés minières dans la transformation économique de la zone. Il a encouragé ces entreprises, et d'autres acteurs du secteur, à poursuivre et renforcer leurs investissements en faveur des communautés, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport et du bien-être social.

Rendant hommage aux efforts consentis pour la stabilité et la paix, Youssoupha Faye a souligné que l'indépendance politique acquise doit désormais s'accompagner d'une souveraineté plus large, intégrant les dimensions économique, technologique, culturelle et sportive. Dans cette dynamique, il a appelé à faire de Dindéfélo un pôle exemplaire de développement, porté par une jeunesse engagée et une population reconnue pour son hospitalité.