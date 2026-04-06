Sénégal: Défilé du 4 avril - : Le colonel Massamba Thiam dresse un bilan positif dans la zone centre

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal a été marquée par un défilé d'envergure dans la zone centre, notamment à Kaolack. Au terme des festivités, le commandant de la zone militaire n°3, le colonel Massamba Thiam, a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation globale de l'événement.

Face à la presse, l'officier supérieur a salué la qualité des prestations observées aussi bien à Kaolack que dans les régions voisines de Fatick et Kaffrine. "Cette belle prestation à Kaolack et les échos que j'ai reçus de Kaffrine, Fatick, des chefs-lieux de département, d'arrondissement et de certaines communes, me permettent de tirer un bilan très satisfaisant de cette organisation", a-t-il déclaré. Il a toutefois indiqué que des réunions d'évaluation seront tenues afin d'apporter, si nécessaire, des améliorations pour les prochaines éditions.

Le colonel Thiam a tenu à souligner que ce succès est le fruit d'un travail collectif impliquant plusieurs acteurs. Il a ainsi salué l'engagement des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des mouvements associatifs ainsi que des populations locales. " C'est le résultat d'une synergie d'actions bien coordonnées", a-t-il insisté.

L'édition 2026 s'est également distinguée par une innovation majeure avec la délocalisation du défilé au niveau du carrefour entre la Route nationale n°1 et l'avenue El Hadji Abdoulaye Niass. Un choix stratégique, selon le commandant de zone, qui symbolise la centralité de Kaolack dans le pays. "Cet endroit est le coeur de Kaolack, à l'image de la position de la région dans le Sénégal", a-t-il expliqué.

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Au-delà du caractère festif, cette célébration du 4 avril a ainsi mis en lumière la capacité d'organisation des autorités de la zone centre, tout en renforçant le sentiment d'unité et de cohésion nationale.