Sénégal: Tambacounda - Une forte affluence à la veillée pascale à la Cathédrale Marie Reine de l'Univers

La Cathédrale Marie Reine de l'Univers de Tambacounda a connu une forte affluence, hier, à l'occasion de la veillée pascale. Des fidèles chrétiens, venus des différents quartiers de la ville, se sont massivement mobilisés pour prendre part à cette célébration majeure du calendrier liturgique.

Au cours de son homélie, le curé, l'abbé Raphaël Sabé, a invité les fidèles à croire fermement à la résurrection du Christ. Il les a exhortés à vivre dans la joie, rappelant que « le Christ est ressuscité, il est vivant et parmi nous ».

Il a également encouragé les croyants à rejeter la colère et à adopter une vie conforme aux enseignements du Christ. Selon lui, la foi en la résurrection rappelle qu'il existe une vie après la mort et appelle chacun à combattre le mal.

La célébration a débuté par la liturgie de la lumière, marquée par l'allumage d'un grand feu de bois, symbole du passage des ténèbres à la lumière. Le cierge pascal a ensuite été allumé, représentant le Christ, vainqueur de la mort. À leur tour, les fidèles ont allumé leurs bougies à partir de cette flamme, signifiant qu'ils sont appelés à être la lumière du monde à la suite du Christ.

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Une procession a suivi pour l'entrée dans l'église, où s'est tenue la liturgie de la Parole, ponctuée par des lectures bibliques rappelant la promesse de la résurrection du Christ le troisième jour.

La liturgie du baptême a constitué un autre moment fort de la célébration. Cette année, huit personnes, dont sept femmes et un homme, ont reçu le sacrement du baptême.

La veillée pascale s'est achevée par la liturgie eucharistique, consacrée à la communion, dans une atmosphère de ferveur et de recueillement.