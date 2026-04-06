Cote d'Ivoire: «Chaque jour, nous puisons, ça fatigue» - La pénurie d'eau au nord d'Abidjan éreinte les habitants

6 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Abdoul Aziz Diallo

En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs semaines, des quartiers d'Anyama au nord d'Abidjan font face à une pénurie persistante d'eau potable, perturbant fortement le quotidien de nombreux habitants. Ces derniers doivent acheter de l'eau à des vendeurs privés ou parcourir de longues distances pour obtenir le liquide essentiel et couvrir leurs besoins.

Chez Yacouba, cela fait plus de deux semaines que les robinets sont à sec. Cet enseignant, qui vit dans une cour commune à Anyama, doit désormais s'organiser autrement et surtout dépenser plus « On va acheter des paquets d'eau qui sont de l'eau potable pour pouvoir boire. Pour une grande famille, comme ça, minimum 1 500 par jour, trois paquets. Mais en ce qui concerne la lessive, on va au puits ». Un puit situé à une dizaine de minutes de marche.

Une corvée quotidienne, éprouvante, confie cette mère de famille : « Chaque jour, nous puisons de l'eau, ça nous fatigue. Nous avons mal partout. On marche jusqu'au puits, on porte les bidons sur la tête, sous le soleil. C'est difficile. »

« Souvent les cinq bidons ne suffisent pas. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À quelques rues de là, autre scène. Devant les portes, des bidons de vingt litres s'entassent. Ici, l'eau est livrée par des vendeurs privés, à bord de tricycles. Fatoumata vient tout juste d'être approvisionnée : « Un bidon c'est 200 francs, on paye. Par jour, on peut utiliser cinq bidons, parce que, quand, nous tous, on veut se laver matin, le soir, faire la lessive essuyer la maison, souvent les cinq bidons ne suffisent pas. »

À la mairie d'Anyama, une source contactée par RFI évoque la vétusté du réseau et la forte croissance de la population dans cette commune de Côte d'ivoire pour expliquer cette situation. Des travaux sont en cours, assure-t-elle, avec la promesse d'un retour à la normale « dans les plus brefs délais ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.