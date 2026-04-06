Afrique: L'Angolaise Josefa Sacko candidate au poste de Directrice générale de la FAO

Luanda — L'Angola a officiellement lancé, ce jeudi à Luanda, la candidature de l'ambassadrice Josefa Leonel Correia Sacko au poste de Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour le mandat 2027-2031.

L'annonce a été faite par le ministre des Relations extérieures, Téte António, au nom du Gouvernement angolais, lors d'un point de presse.

À cette occasion, le responsable a présenté le profil de la candidate, actuelle ambassadrice d'Angola en Italie et représentante permanente auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, notamment la FAO, le Fonds international de développement agricole et le Programme alimentaire mondial.

Selon lui, Josefa Sacko dispose d'une vaste expérience dans les domaines de l'agriculture, du développement durable et des politiques publiques, avec un parcours reconnu aux niveaux africain et international.

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Le ministre a souligné que la diplomate réunit des qualités telles que le leadership, la capacité de dialogue et la construction de consensus, jugées essentielles face aux défis mondiaux, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique.

Téte António a estimé que la FAO devrait être dirigée par une personnalité dotée d'une vision stratégique et capable de promouvoir des réponses efficaces et inclusives, en phase avec les besoins des États membres.

Il a également mis en avant que cette candidature reflète la nécessité de renforcer la présence des femmes aux postes de direction au sein des organisations multilatérales, compte tenu de leur rôle central dans les secteurs de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, notamment en Afrique.

Enfin, il a souligné que cette initiative traduit l'engagement de l'Angola en faveur d'une participation africaine plus active à la direction des organisations internationales, dans le cadre des efforts visant à affirmer davantage le continent sur la scène multilatérale.

En conclusion, il a appelé les États membres à soutenir une vision commune axée sur le renforcement de la FAO et une meilleure prise en compte des besoins des populations.