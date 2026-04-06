Tanzanie: Le prix du fret d'un kilo de marchandise fixé à 2,5 USD entre Kindu et Dar es Salaam

5 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le prix du fret d'un kilo de marchandise est fixé à 2,5 USD sur le vol Kindu (RDC)-Dar-es-Salaam (Tanzanie), et à 1,5 USD dans le sens Dar-es-Salaam-Kindu.

Ce tarif a été établi à la suite d'un accord conclu jeudi 3 avril entre les opérateurs économiques du Maniema et une délégation des aviateurs tanzaniens.

L'accord intervient après un bref séjour à Kindu de quatre membres de cette délégation, venus évaluer la situation générale.

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La FEC-Maniema se dit satisfaite du compromis trouvé et attend le vol inaugural, sauf imprévu, d'ici une semaine, avec une escale prévue à Kisangani.

« En tout cas, nous nous sommes accordés sur le prix. Un kilo de marchandise entre Dar-es-Salaam et Kindu coûtera 2,5 USD, et entre Kindu et Dar-es-Salaam 1,5 USD, soit un total de 4 USD. Nous avons constaté que certains aviateurs opérant en RDC transportent les minerais de Walikale jusqu'à Kindu à 2,5 USD le kilo, et dans d'autres zones du pays, les prix atteignent 4 ou 5 USD. Pour nous, c'est un véritable ouf de soulagement pour les opérateurs économiques du Maniema », a déclaré le secrétaire de la Chambre des mines de la FEC-Maniema.

Amisi Hashimu a remercié le Chef de l'État, qui a facilité les démarches, ainsi que le vice-Premier ministre des Transports.

La FEC-Maniema est convaincue que la nouvelle liaison aérienne Dar-es-Salaam - Kindu sera d'un grand apport pour les opérateurs économiques de la région.

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