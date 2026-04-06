Congo-Kinshasa: Condamnation du Dr David Balanganayi à 2 mois de prison avec sursis

5 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le tribunal de grande instance de Kinkole, à Kinshasa, a condamné samedi 4 avril le Dr David Balanganayi à deux mois de prison avec sursis.

Cette sentence est intervenue à l'issue d'un procès en flagrance dans lequel il était poursuivi pour coups et blessures aggravés, torture, tentative de meurtre et atteinte à la vie privée.

Ces accusations faisaient suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un médecin en train de frapper une patiente juste après son accouchement, une scène qui avait suscité une vive indignation de l'opinion publique.

Les avocats du Dr David Balanganayi ont salué la décision du tribunal, estimant que leur client avait été « déjà condamné par l'opinion publique, par les tribunaux de la rue et par les réseaux sociaux ».

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« Dr David a été déchargé des infractions de tentative de meurtre, de torture et d'atteinte à l'intégrité physique de Mlle Dorcas Moya. Nous pouvons dire que justice a été rendue, et nous félicitons notre système judiciaire pour cette décision », a déclaré Joël Cadet Danga, l'un des avocats du médecin.

Il a précisé que, pendant une année, leur client ne pourra pas réitérer les mêmes faits, sous peine de devoir purger la peine de deux mois initialement prononcée.

Le tribunal a également condamné la République démocratique du Congo à verser une amende de 3 500 000 francs congolais à la victime, Mlle Dorcas Moya, et 2 500 000 francs congolais à son oncle.

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