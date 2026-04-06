Congo-Kinshasa: Pâques 2026 - Le Cardinal Ambongo invite les Congolais à rechercher la paix par le dialogue

Les chrétiens fêtent la Pâques ce dimanche 5 avril 2026. A cette occasion, dans un message adressé aux chrétiens congolais, le Cardinal Fridolin Ambongo les appelle à une communion nationale profonde. L'archevêque métropolitain de Kinshasa invite les Congolais à privilégier le dialogue et la paix pour surmonter les divisions et reconstruire le pays.

Ce prélat catholique souligne que la communion, loin d'être un concept abstrait, est une exigence évangélique et une urgence nationale, appelant à un dépassement des clivages, à la guérison des blessures et à la restauration de la confiance.

Il insiste sur le fait que cette communion doit se traduire concrètement dans les structures, les décisions et les comportements de chacun.

Dans un contexte marqué par de persistantes difficultés : violence croissante, dégradation des infrastructures, déplacements de populations, et occupation d'une partie du territoire, le Cardinal Fridolin Ambongo rappelle que la résurrection du Christ n'est pas une invitation à l'évasion, mais un puissant encouragement à rechercher les réalités d'en haut.

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Il s'agit, selon le message, d'ancrer la vie quotidienne dans les valeurs fondamentales de vérité, de justice, de paix et de communion.

Pour l'archevêque métropolitain, face aux défis qui assombrissent le paysage congolais, la Pâques 2026 est présentée comme un moment propice pour un choix courageux du dialogue et de la paix.

S'inspirant de la démarche du Christ ressuscité, le message encourage l'adhésion à des initiatives telles que le « Pacte pour la paix et le bien vivre-ensemble », considérant le dialogue comme un chemin concret pour restaurer la communion nationale.

En décembre dernier, lors de la messe de la nuit de Noël, ce pasteur avait appelé les acteurs socio-économiques et politiques de la République démocratique du Congo à choisir la paix.

Le Cardinal Fridolin Ambongo se prononçait ainsi contre tout discours de division ou d'exclusion.