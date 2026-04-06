Burkina Faso: Coris Bank international - Le Premier ministre inaugure le nouveau siège

Coris Bank International a officiellement inauguré son nouveau siège situé à la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) à Ouagadougou, le vendredi 3 avril 2026.

« Le siège que nous inaugurons aujourd'hui incarne notre volonté de bâtir une institution encore plus performante, plus innovante et plus engagée au service des Burkinabè ». Le Président du conseil d'administration (PCA) de Coris Bank International (CBI SA), Emmanuel Sawadogo, a décliné ainsi le sens qu'il faut donner à l'inauguration du nouveau siège de cette institution financière, intervenue le vendredi 3 avril 2026, à la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) à Ouagadougou.

Moment historique pour la banque et le secteur financier burkinabè, l'évène-ment a été placé sous le haut patronage du chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et le parrainage du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, en présence du Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, du Fondateur de CBI S.A, Idrissa Nassa, de l'équipe managériale, des collaborateurs, partenaires et clients, et des acteurs publics et privés du monde économique et financier. Bâtie sur une parcelle de 3.177m², cette ouvre architecture de type R+14 avec sous-sol, d'un coût de 19,06 milliards F CFA, se veut le point de départ d'une nouvelle vision, d'une nouvelle ambition d'un établissement bancaire qui, en l'espace de 18 ans, s'est imposé comme première banque du Burkina et 2e groupe bancaire de la zone UEMOA. Pour la directrice générale de CBI SA, Gisèle Gumedzoe, cette inauguration, marque une étape majeure dans la trajectoire de l'institution. « En effet, elle est bien plus qu'un événement institutionnel.

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C'est un signal fort. Un message adressé à nos concitoyens, à nos clients, à nos partenaires. Celui d'une banque qui avance, qui s'organise, qui construit son avenir avec détermination et confiance », a-t-elle indiqué. Autrement dit, ce joyau est plus qu'une bâtisse imposante. « Cette infrastructure n'est pas simplement un édifice. Elle est le reflet d'une ambition. Elle témoigne de la solidité de notre système bancaire, de la crédibilité de notre économie et de notre capacité collective à bâtir des institutions fortes », a-t-elle ajouté. Mme Gumedzoe a réaffirmé l'engagement de la banque d'être cette institution financière solide d'une nécessité stratégique dont les Etats ont besoin, dans un monde incertain, pour financer notre développement, soutenir leurs entreprises, renforcer leur souveraineté économique. Une banque de référence Et si CBI SA a pu construire cette réputation de banque de référence au fil des années c'est grâce au pays qui l'a vu naitre, a laissé entendre le PCA, Emmanuel Sawadogo.

« L'histoire de Coris Bank International est indissociable de celle du Burkina. C'est ici que cette institution est née et a grandi. Et c'est à partir de ce socle national que nous avons progressivement étendu notre présence dans la sous-région, puis au-delà. Aujourd'hui, le Groupe Coris est présent dans 12 pays et continue de porter haut les couleurs du Burkina dans l'espace financier africain », a-t-il confié.

Cette progression repose sur le soutien des hautes autorités du pays, mais aussi des clients et partenaires, a fait savoir le directeur général de Coris Holding, Diakarya Ouattara. C'est pourquoi, il leur a traduit sa gratitude, tout en réaffirmant l'engagement de CBI S.A de continuer à jouer son rôle de banque de proximité et d'acteur majeur du financement de l'économie burkinabè. « Dans la mesure où depuis 2008, nous sommes dans la promotion de l'inclusion financière, de la bancarisation au Burkina, nous travaillons et faisons en sorte que le service financier soit disponible dans toutes les contrées de notre pays », a-t-il rassuré.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué ce parcours et l'engagement de Coris Bank International S.A en faveur des entreprises, des ménages, des acteurs du monde rural et des investisseurs, et qui, en moins de deux décennies, s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs du secteur bancaire national et sous-régional, et fait la fierté de toute une nation.

L'histoire de Coris Bank International S.A, a-t-il souligné, est un symbole fort d'audace, de vision, de persévérance et de travail acharné. Pour lui, l'érection de ce nouveau siège, qui constitue une étape importante dans l'évolution du paysage financier burkinabè, est en phase avec la vision politique, marquée par une volonté affirmée de refondation, de souveraineté et de reconquête de notre destin économique.

« Ce siège, à l'architecture moderne et futuriste, est bien plus qu'une infrastructure bancaire. Il est l'expression concrète d'une ambition nationale, celle de bâtir au Burkina Faso des institutions financières solides, performantes et durables, capables d'accompagner la transformation structurelle de notre économie », a soutenu le chef du gouvernement. Il a réitéré la volonté de l'exécutif de faire de l'«alliance forte entre la vision de l'Etat et l'audace de ses entrepreneurs », le socle du développement national.