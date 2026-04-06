Burkina Faso: Trésor public - Lanaya et e-BDT pour simplifier les démarches administratives

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a présidé le lancement officiel des plateformes digitales Lanaya et e-BDT, le vendredi 3 avril 2026, à Ouagadougou.

Dans la dynamique de modernisation et de digitalisation des services publics engagée par le gouvernement, le Trésor public met à la disposition du public les plateformes Lanaya et e-BDT.

La cérémonie officielle de lancement des services a eu lieu, le vendredi 3 avril 2026, à Ouagadougou. Cette cérémonie qui a réuni les autorités gouvernementales, notamment le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, le ministre de la Transition digitale et des Postes, Aminata Zerbo, les partenaires techniques et financiers...marque une nouvelle ère dans la gestion des services publics par le Trésor public, institution de l'Etat qui intervient dans la gestion des ressources financières. Selon le ministre Nacanabo, cette initiative vise à rendre les services financiers publics plus accessibles, transparents et performants.

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Pour lui, la digitalisation des services financiers publics « constitue un levier stratégique pour moderniser l'activité publique et consolider la confiance entre l'Etat et les usagers ». Il a exprimé sa reconnaissance aux différents partenaires qui ont appuyé la mise en oeuvre de ces plateformes. Il s'agit notamment de la banque mondiale à travers le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des Petites et moyennes entreprises (PME). Il a invité les agents publics à s'approprier ces plateformes et à inviter les usagers à les adopter. « J'invite les usagers, entreprises, organisations et citoyens, à adopter ces plateformes, à les utiliser avec confiance », a-t-il lancé.

Par ailleurs, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jean-Yves Belem, a affirmé que Lanaya et e-BDT sont le résultat de la compétence des burkinabè. « Ce qui nous rend plus fière, c'est que Lanaya et e-BDT sont des géants internationaux développés par notre administration », s'est-il réjoui.

Produits de l'expertise nationale

Les plateformes Lanaya et e-BDT répondent à trois objectifs fondamentaux : renforcer l'accessibilité des services pour tous les usagers, permettre un traitement administratif serein et rapide, assurer une gestion transparente des flux financiers.

Lanaya est une plateforme de téléprocédures. Elle est simple, rapide et sécurisé. Elle permet, entre autres, de soumettre les demandes de services en temps réel, de bénéficier d'assistance à tout moment. Elle est accessible par téléphone au +226 25-45-22-00 et par le site web www.trésor.gov.bf. Lanaya, selon le ministre Nacanabo, est un outil à travers lequel les usagers ont la possibilité d'effectuer en ligne leurs démarches administratives, soumettre leurs dossiers, suivre l'évolution de leurs demandes de paiement.

« Avec Lanaya, l'administration se rapproche, les distances s'effacent et les délais se réduisent », a laissé entendre le ministre. Quant à la plateforme BDT, elle est une banque en ligne simple, sécurisée et disponible à tout moment. Elle est accessible 24h /24h ,7j/7j avec des avantages. Elle a une interface intuitive et ergonomique et garantie la sécurité et la confidentialité des données. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, e-BDT offre aux organismes publics, associations ONG, Entreprises, projets particuliers, la possibilité d'effectuer les opérations bancaires en sécurité.

« Il s'adapte aux exigences d'un environnement économique en constante évolution et répond aux attentes d'usagers de plus en plus connectés », foi du ministre Nacanabo. Le lancement de ces plateformes traduit la volonté des agents du Trésor public d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité de leurs services. Cette initiative, bien plus qu'une simple innovation technologique, est une véritable amélioration des relations entre administration et usagers.