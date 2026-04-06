TUNIS — Après avoir intégré l'Académie d'histoire et de géographie du Mexique qui lui a décerné le titre de membre en novembre 2025, l'Académie internationale espagnole des sciences, des technologies, de l'éducation et humanités a nommé le professeur universitaire tunisien Ridha Mami, membre permanent de cette institution. La cérémonie d'adhésion aura lieu le 16 mai 2026 au siège de l'Académie à Valence.

Egalement chercheur, traducteur et hispanisant, Mami avait été choisi membre de l'Académie nord-américaine de littérature moderne internationale à New York (USA) en avril 2023. L'académicien a exprimé, à l'agence TAP, sa grande joie pour cette nomination et l'honneur que lui fait l'Académie de prononcer le discours d'hommage en l'honneur des nouveaux membres, et en leur nom.

Il a considéré que son adhésion à cette prestigieuse institution académique constitue un honneur qui dépasse sa personne pour s'étendre à l'ensemble de l'élite universitaire tunisienne, déclarant : « Ce qu'il y a peut-être de plus beau dans la véritable reconnaissance académique, c'est qu'elle nous rappelle que la réussite personnelle n'est pas tout à fait personnelle, mais qu'elle est aussi le fruit d'un parcours collectif. »

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Il a souligné que sa nomination en tant que membre permanent de cette institution savante, aux dimensions scientifiques et culturelles, constitue également une reconnaissance internationale des compétences tunisiennes et témoigne encore une fois de la valeur de l'université tunisienne et des efforts consentis par ses fondateurs, dont le chemin été suivi par des générations de professeurs et de chercheurs dans divers domaines scientifiques, ainsi que dans les sciences humaines et sociales.

« Rejoindre une académie qui rassemble les sciences, la technologie, l'éducation ainsi que les humanités n'est pas seulement un honneur, c'est aussi un appel à prendre conscience de l'ampleur de l'époque que traverse notre monde, un monde où les moyens progressent à une vitesse stupéfiante, mais où les grandes questions restent en suspens : où allons-nous ? Quel type d'être humain voulons-nous former ? Quelles connaissances recherchons-nous ? Et quelle civilisation construisons-nous ? » a-t-il ajouté.

Enseignant de langue et littérature espagnoles à l'Université de La Manouba depuis 1990, Ridha Mami est également directeur du Département d'espagnol et président de l'Ecole doctorale des langues à La Manouba. Mami est le fondateur de l'Association tunisienne des hispanisants. Il a à son actif 17 ouvrages écrits en espagnol et publiés en Espagne et en Amérique Latine. Il fut le premier à avoir traduit les poèmes d'Abou El Kacem Chebbi en espagnol qui sont actuellement enseignés dans les universités espagnoles et Amérique latine.