Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité et le terrorisme - L'Académie de police ouvre une fenêtre scientifique

6 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Wanlé Gérard Coulibaly

L'Académie de police a présenté, jeudi 3 avril 2026, le premier numéro de son journal scientifique.

L'Académie de police, en plus de la formation, entend jouer également une partition intellectuelle dans la lutte contre l'insécurité, le banditisme et le terrorisme. Elle a lancé officiellement son tout premier journal scientifique dont le titre est « Apport de la science dans la lutte contre le terrorisme », jeudi 2 avril 2026, à Ouagadougou.

Composé de 142 pages, ce journal regroupe dix articles issus des journées scientifiques organisées en mars 2024. Pour la présidente de l'université Norbert-Zongo de Koudougou, Haoua Eugénie Maïga et présidente du Conseil scientifique de l'Académie de police, la création de ce journal constitue un événement majeur, dans la mesure où la recherche ne prend tout son sens que lorsqu'elle est publiée et rendue accessible.

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Le secrétaire général de l'Académie de police, le commissaire divisionnaire de police, Emile Kadiogo, a indiqué que ce journal s'inscrit dans une dynamique visant à positionner l'institution comme un centre de production et de diffusion de connaissances stratégiques au service de la sécurité. Il a indiqué que le journal est avant tout un outil d'aide à la décision mais aussi un cadre de dialogue entre chercheurs et praticiens de la sécurité, dans un contexte de défi sécuritaire.

Les contributions selon lui, abordent plusieurs dimensions de la sécurité, notamment les sciences forensiques, avec l'usage de l'ADN dans les enquêtes, la problématique du financement du terrorisme à travers l'orpaillage, ainsi que les politiques publiques, la psychologie et les sciences sociales appliquées à la sécurité.

Grâce au soutien du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), le journal est actuellement disponible en version physique à l'Académie de police ainsi qu'en version numérique. Il peut être consulté gratuitement sur le site web de l'Académie de police à l'adresse www.academiedepolice.bf, ainsi que sur la plateforme numérique du CNRST.

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