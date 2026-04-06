Burkina Faso: Vigile pascale 2026 - Mgr Prosper Kontiébo appel les catholiques à approfondir leur foi en christ ressuscité

L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo a présidé la veillée de la vigile pascale, samedi 4 avril 2026, à Ouagadougou.

Après 40 jours de prière, de conversion, de partage et d'espérance, le carême catholique s'achève par le dimanche des rameaux marquant le retour de Jésus à Jérusalem et le début de la semaine sainte. Au cours de cette semaine sainte, les fidèles catholiques ont commémoré la passion et la mort du christ sauveur avant de vivre la solennité de sa résurrection à travers la vigile pascale. C'est l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo qui a présidé la veillée de la vigile pascale, samedi 4 avril 2026, à la paroisse cathédrale de Ouagadougou.

La grande célébration eucharistique a connu la présence du premier ministre, chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, du gouverneur de la région du Kadiogo et de nombreux fidèles catholiques. 57 fidèles ont reçu des sacrements dont 19, le sacrement de la confirmation et 38 baptisés et confirmés. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo dans son homélie, a affirmé que la victoire du christ sur la mort et la puissance du mal est un message d'espérance.

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« Cette résurrection du christ est un message d'espérance pour un monde en souffrance, en difficulté de tout genre, broyé par la souffrance et la guerre » a-t-il dit. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou a mentionné que la résurrection du christ vient donner un message d'espérance que christ a vaincu la mort, il est vivant et le mal n'a pas le dernier mot. Il a laissé entendre que cette résurrection invite et engage les fidèles catholiques à être des témoins de Jésus. « Etre témoins du christ veut dire, mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné en nous laissant le commandement d'amour » a-t-il signifié.

Mgr Prosper a ajouté qu'être témoin, c'est être lumière, chercher la vérité, fuir le mensonge et fuir la corruption. A travers cette résurrection, il a confié que le christ ouvre la voie du salut et de la vie à tout homme. « L'aspiration fondamentale de tout homme, c'est avoir la vie éternelle et le christ vient nous offrir cette vie en Dieu » s'est -il réjoui. Aux fidèles ayant reçu les différents sacrements, il les a félicités et les a demandé d'allumer leur foi en christ.

Aux fidèles catholiques, il les a demandé d'approfondir leur foi en christ ressuscité et de vivre pleinement dans l'espérance pour le retour de la paix au Burkina Faso. « Bonne fête pascale à tous les fidèles catholiques du Burkina Faso en particulier les malades, personnes âgées et tous ceux et celles qui vivent la saison de la souffrance. Que la résurrection du christ apporte la guérison, la paix, la joie dans les coeurs » a-t-il souhaité.

Aux membres du gouvernement, il les a remerciés pour leur présence et accompagnement. Le premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, présent à la célébration de la vigile pascale, a souhaité au nom du président du Faso, une joyeuse et bonne fête de la Pâques.