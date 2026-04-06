Tunisie: Ligue 2/21e journée/Mise à jour - A l'assaut de l'ESHS

Le CSHL et l'UST en mode poursuivant. Le SAMB, l'USB, le CS Chebba et l'AS Agareb en pleine lutte pour le maintien.

Suite et fin cet après-midi des matchs comptant pour la 21e ronde de L2 avec des rencontres couperets pour les uns et à l'enjeu crucial pour les autres. Commençons par la course à l'accession, dans le groupe B, où le Stade Gabésien entend valider à la réception d'El Gaouafel de Gafsa pour conserver ses chances de promotion en L1.

Avantage à la Stayda face à une équipe d'EGSG loin de ses standards d'antan. Dans le groupe A à présent, la lutte à trois fait rage pour l'accession parmi l'élite. Leader de groupe, l'ESHS ira défier l'US Bousalem, une formation qui joue sa survie en L2 et qui compte sur la venue de l'Espoir pour frapper un grand coup.

Victoire impérative pour des Hammam-Soussiens talonnés par le CSHL et l'UST, les deux poursuivants de l'ESHS. Dans le rétroviseur du premier de cordée, les Verts du CSHL se produiront eux aussi hors de leurs bases, à Chebba, pour y croiser le Croissant local, un onze qui souffle le chaud et le froid et qui joue le maintien, surtout. Quant à l'US Tataouine, justement défaite, par l'ESHS lors de la ronde écoulée, elle tentera de se refaire une santé en recevant le Stade Africain de Menzel Bourguiba, lanterne rouge du groupe.

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Aujourd'hui, après l'USB, le CS Chebba et le SAMB, le 4e club qui lutte pour le maintien en L2 n'est autre que l'Astre de Agareb, une équipe qui doit valider à la réception des Fatimides d'El Makarem de Mahdia s'il ne veut pas s'enliser davantage dans le magma du classement. Qu'en pense l'EMM, un onze ancré dans le ventre mou de la hiérarchie ?

Enfin, la dernière opposition mettra aux prises le CS Msaken et Baath Bouhajla, deux formations qui ont de la marge au classement.

Le programme

Groupe A

US Bousalem-ES Hammam-Sousse. Arbitre : Houssem Ben Sassi

CS Chebba-CS Hammam-Lif. Arbitre : Houssem Boulaârès

US Tataouine-SA Menzel Bourguiba. Arbitre : Wael Ajangui

AS Agareb-EM Mahdia. Arbitre : Houssem Dhahri

CS Msaken-BS Bouhajla. Arbitre : Foued Touti

Groupe B