Maroc: Nos parlementaires progressistes sont appelés à porter les priorités de nos peuples

Pour une transition écologique juste, un logement décent, la protection sociale et la sauvegarde de la dignité humaine face aux transformations numériques et économiques accélérées.

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a présidé hier la séance d'ouverture du deuxième Congrès international du Réseau «MENA-Latina», qui se tient jusqu'au 2 avril 2026 à Tanger.

Lors de cette séance d'ouverture, le dirigeant ittihadi a prononcé un discours dans lequel il a appelé les jeunes politiques progressistes du Sud à transformer leur combat commun en actions concrètes, en combinant mobilisation citoyenne et travail parlementaire. Il a également défendu une vision fondée sur la justice sociale, la souveraineté et la dignité humaine, seules capables, selon lui, de répondre aux crises et à la montée des populismes et de l'extrême droite.

Ci-dessous la traduction intégrale du discours de Driss Lachguar :

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« Chers camarades,

Mes soeurs et mes frères venus des pays du Sud, des rives de l'Atlantique à celles de la Méditerranée,

Quel symbole plus fort que Tanger pour nous rassembler ?

Ici, à la porte nord de l'Afrique, là où l'océan Atlantique rencontre la mer Méditerranée, la ville de Tanger accueille pour la deuxième fois le Congrès du Réseau « Mena-Latina ».

Si le premier Congrès a posé la première pierre de ce projet ambitieux, le retour du Réseau à Tanger en 2026 marque son entrée dans une phase de maturité, d'enracinement et d'influence.

La construction d'un réseau Sud-Sud de jeunes politiques progressistes a été l'un des défis majeurs de cette initiative.

Vous n'avez pas accepté de rester de simples spectateurs face aux déséquilibres de notre monde et à ses mutations brutales; vous avez choisi l'action, l'initiative et la résistance.

A l'heure où la montée des populismes et de l'extrême droite s'accentue, où le sens de la liberté et de la justice est dévoyé, vous avez décidé de construire ce pont politique et humain entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine.

Il est vrai que nos jeunesses partagent les mêmes maux : le chômage, les migrations forcées ou non sécurisées, la défiance envers l'action politique et l'aggravation des inégalités sociales. A l'heure où la montée des populismes et de l'extrême droite s'accentue, où le sens de la liberté et de la justice est dévoyé, vous avez décidé de construire ce pont politique et humain entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine

Mais c'est depuis le coeur de Tanger que nous affirmons aujourd'hui que nous ne partageons pas seulement les souffrances, mais aussi la volonté, les solutions et l'espoir.

Parmi ces solutions, la nécessité de renforcer les espaces de dialogue, de coordination et d'action commune pour la jeunesse semble comme une priorité.

Dans ce cadre, je tiens à saluer une initiative issue de la dynamique du Réseau Mena-Latina : le Forum international des jeunes parlementaires sociaux-démocrates.

Depuis 2021, ce Forum s'emploie à transformer l'élan militant partagé en force de proposition, de plaidoyer et d'influence législative concrète, incarnant la conviction profonde que la rue et l'institution parlementaire ne sont pas des espaces séparés, mais les deux versants d'un même combat pour le changement.

Nos parlementaires progressistes sont aujourd'hui appelés à porter et à défendre les priorités de nos peuples : la transition écologique juste, le logement décent, la protection sociale et la sauvegarde de la dignité humaine face aux transformations numériques et économiques accélérées.

Chers camarades,

Le monde dans lequel nous vivons devient plus dur et plus déséquilibré, où l'argent et les armes imposent leur logique, où la technologie, y compris l'intelligence artificielle et la robotique, peut se transformer en nouvel outil d'exclusion si elle reste soumise à la seule logique du profit et du monopole.

C'est pourquoi notre rôle, en tant que sociaux-démocrates, reste clair :

Premièrement, la justice sociale, parce que la redistribution des richesses n'est plus seulement une exigence politique, mais une nécessité historique pour que le progrès technologique soit mis au service de l'intérêt général.

Deuxièmement, la souveraineté, parce que nous refusons que nos patries et nos sociétés demeurent prisonnières des rapports de force internationaux et de choix qui leur sont imposés de l'extérieur.

Troisièmement, la dignité humaine, parce que l'être humain doit rester au coeur des politiques publiques, particulièrement dans les domaines de la santé et de l'éducation, et dans tout ce qui touche au droit à une vie digne.

L'essence de notre projet progressiste se résume en une idée : l'intégration. L'intégration entre nos combats nationaux, l'intégration entre nos espaces géographiques, et l'intégration, également, entre l'action de terrain et le plaidoyer parlementaire.

Chers camarades,

En cette période internationale difficile, je vous appelle à rester fidèles à nos grands principes : la liberté, l'égalité et la solidarité.

Je vous appelle à vous inspirer des leçons de l'histoire, à rejeter toutes les idéologies qui piétinent les droits humains, et à rester fidèles à notre rêve commun, celui d'un monde où la coopération remplace la domination, et la solidarité se substitue à la concurrence sauvage.

Vive la solidarité internationale,

Vive la jeunesse progressiste !