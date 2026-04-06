Maroc: Driss Lachguar rend hommage à la délégation de la Jeunesse Ittihadie consacrée lors du Congrès de l'IUSY

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a tenu à recevoir la délégation ittihadie ayant représenté la J-USFP aux travaux du Congrès mondial de l'Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) tenus à Istanbul (Turquie) du 26 au 29 février.

Cette délégation était composée de Hind Qsiouer, Fadi Ouakili Assraoui, Anass Erhouni en tant que congressistes et d'El Hassan Lachguar et Ayoub El Hachemi sur invitation officielle adressée par la présidence de l'IUSY au Forum international des jeunes députés parlementaires et au Réseau «Mena-Latina».

Le dirigeant du parti des forces populaires a particulièrement félicité lesdits jeunes représentants de l'USFP et leur a rendu un hommage vibrant pour leur déploiement sérieux et considérable en réitérant son soutien total et continu à l'action et au dévouement de la Chabiba ittihadia et sa volonté de l'associer tous azimuts à la globalité des stations politiques et organisationnelles des instances du parti aussi bien au niveau national que sur le plan international.

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Driss Lachguar n'a pas manqué, à cette occasion, d'exprimer sa fierté de l'élection de Hind Qsiouer, la représentante de la délégation de la Chabiba ittihadia, membre du Conseil de la présidence de l'Organisation internationale de la jeunesse socialiste (IUSY), se révélant ainsi comme la première jeune Ittihadie ayant évolué jusqu'à cette position de direction au sein de cette organisation internationale.

De son côté, Hind Qsiouer a souligné que les efforts déployés, couronnés par son élection au Conseil de la présidence de l'IUSY, ne sont que l'aboutissement d'un long processus organisationnel et d'une authentique étape politique couronnant « l'engagement, la formation et l'appartenance à une école partisane prédisposée à former ses cadres et les propulser vers les positions d'influence dans le cadre d'un processus collectif de la conception d'une direction convaincue que l'habilitation des jeunes n'est pas un simple slogan mais plutôt un choix stratégique se traduisant dans les plus grandes stations internationales».

Et de mettre en avant que tout ce qui a été réalisé, tout au long du processus, a été renforcé par la contribution éclairante du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, qui ne se limite pas pour autant à la direction d'une organisation mais assure les fondements d'un processus politique cohérent et solidaire conférant à l'action internationale du parti des forces populaires une réelle portée stratégique, de même, a-t-elle souligné, que l'action et le déploiement sous sa houlette se profilent comme une véritable école de l'apprentissage et la conviction politique large et profonde.

Dans ce sillage, Hind Qsiouer a tenu à rendre hommage à l'action considérable de Khaoula Lachguar qui ne cesse de se déployer activement et régulièrement, mue par une haute compétence et un véritable engagement, déterminée à toujours renforcer la présence du parti au coeur de la communauté internationale (...)

Là-dessus, Hind Qsiouer n'a pas manqué de rendre hommage à Ayoub El Hachemi pour son grand sens de l'action sérieuse et sa présence constante de même qu'à Fadi El Assraoui Ouakili qui « dirige la Chabiba ittihadia dans un esprit d'action collective suscitant la confiance et le sens de la responsabilité ».