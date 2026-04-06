Maroc: Le Maroc face à un test économique, social et politique majeur

En l'espace de quelques semaines, le Maroc a été confronté à une augmentation rapide et successive des prix des carburants. Après une première hausse mi-mars, une nouvelle revalorisation est intervenue début avril courant, portant le prix du gasoil à près de 14,50 dirhams le litre, contre environ 12,80 dirhams auparavant et l'essence de 13,90 dh à 15,07 dh.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte international particulièrement tendu. Le baril de Brent a connu une envolée spectaculaire, passant de 73 dollars fin février à 114 dollars fin mars, soit une progression de plus de 50%. Dans le même temps, les produits raffinés ont quasiment doublé sur les marchés internationaux.

Fortement dépendant des importations énergétiques -- à plus de 94% -- le Maroc subit de plein fouet ce choc externe, révélant une vulnérabilité structurelle ancienne.

Une économie sous pression: croissance menacée

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Au-delà de la hausse des prix à la pompe, c'est l'ensemble de l'économie qui est affecté. L'augmentation des coûts du transport se répercute rapidement sur les prix des biens de consommation, notamment alimentaires. Déjà, certaines denrées enregistrent des hausses sensibles, comme le poisson ou les fruits.

Ce mécanisme inflationniste pèse directement sur le pouvoir d'achat des ménages, déjà fragilisé par plusieurs années de tensions économiques. En parallèle, les perspectives de croissance pourraient être revues à la baisse. Alors que les institutions financières anticipaient une reprise pour 2026, un choc pétrolier durable risquerait de freiner la consommation, d'alourdir les coûts de production et de ralentir l'activité globale.

La situation budgétaire de l'Etat se complexifie également. Entre soutien aux secteurs touchés et maintien des grands chantiers nationaux, les marges de manoeuvre se réduisent, plaçant les pouvoirs publics face à des arbitrages délicats.

Une tension sociale qui s'accumule

Sur le plan social, la hausse des prix des carburants agit comme un catalyseur de frustrations accumulées. Le secteur du transport apparaît en première ligne. En quelques jours seulement, des dizaines de milliers de professionnels ont sollicité les aides publiques, signe d'une fragilité économique profonde.

Chauffeurs de taxis, transporteurs, mais aussi agriculteurs, pêcheurs ou travailleurs indépendants : tous partagent une même contrainte, celle de dépendre directement du carburant sans pouvoir répercuter la hausse sur leurs revenus.

Cette situation nourrit un sentiment d'injustice et d'épuisement, dans un contexte où la capacité d'adaptation des ménages semble atteindre ses limites. La colère, bien que contenue pour l'instant, s'installe durablement dans certaines catégories sociales.

Un défi politique sous haute contrainte

Pour le gouvernement, la gestion de cette crise s'annonce particulièrement complexe. D'un côté, la nécessité de contenir le déficit budgétaire et de respecter les engagements économiques. De l'autre, l'urgence sociale face à une population fragilisée.

Les mesures annoncées, notamment en faveur des professionnels du transport, peinent à convaincre pleinement. Jugées insuffisantes par les syndicats, elles traduisent une réponse perçue comme réactive plutôt que structurelle.

Le précédent de 2022 pèse également sur la situation actuelle. Il a montré que l'Etat pouvait intervenir rapidement, mais a aussi renforcé les attentes des acteurs sociaux. La pression syndicale pourrait ainsi s'intensifier, dans une logique désormais bien installée de rapports de force.

Si la situation reste pour l'instant maîtrisée, le risque de mobilisation sociale demeure réel, surtout en cas de poursuite de la hausse des prix.

Une crise qui relance le débat sur la souveraineté énergétique

Au-delà de l'urgence, cette flambée remet au centre du débat une question stratégique : celle de la souveraineté énergétique. L'absence d'une raffinerie nationale opérationnelle apparaît aujourd'hui comme un facteur aggravant, exposant le pays aux fluctuations des produits raffinés.

Plusieurs pistes sont évoquées : encadrement des marges, ajustements fiscaux ou encore relance du raffinage national. La question de la raffinerie de Mohammédia, longtemps considérée sous l'angle économique, revient désormais avec une dimension stratégique renforcée.

Cette crise agit ainsi comme un révélateur : elle met en lumière le coût réel des choix énergétiques passés et la nécessité de repenser le modèle actuel.

Un moment décisif pour la gouvernance

La flambée des prix des carburants ne se résume pas à une crise conjoncturelle. Elle constitue un véritable test pour les politiques publiques.

Trois enjeux majeurs se dessinent : protéger le pouvoir d'achat sans compromettre l'équilibre budgétaire, maintenir un dialogue social à même de contenir les tensions, et engager des réformes structurelles pour réduire la dépendance énergétique.

Si une partie de l'évolution dépend de facteurs internationaux, une autre relève de choix internes. Fiscalité, régulation du marché ou stratégie énergétique : autant de décisions qui détermineront la capacité du Maroc à transformer cette crise en opportunité de réforme.

Dans un contexte incertain, une chose est sûre : la question des carburants dépasse désormais le simple cadre économique pour devenir un enjeu central de stabilité sociale et politique.