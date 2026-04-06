Maroc: L'USFP réunit les forces progressistes à Tanger

Les travaux du deuxième Congrès international du Réseau MENA-Latina ont été lancés mercredi 1er avril dans la ville de Tanger, en présence de nombreux invités venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine.

La séance d'ouverture de ce congrès a été présidée par le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, aux côtés de plusieurs responsables d'organisations socialistes internationales, notamment la présidente de l'Union internationale de la jeunesse socialiste, la coordinatrice générale du Réseau MENA-Latina, la secrétaire générale des Jeunes socialistes européens ainsi que la coordinatrice générale des Femmes socialistes européennes.

« Si le premier Congrès avait posé la pierre angulaire de ce projet ambitieux, le retour du Réseau à Tanger en 2026 marque son entrée dans une phase de maturité, d'enracinement et d'influence », a déclaré le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar.

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Les conflits armés et les voies de la paix, les flux migratoires et la solidarité internationale, la jeunesse face aux mutations du monde ainsi que la criminalité internationale dans un contexte de bouleversements politiques et économiques profonds alimenteront les discussions prévues dans le cadre de cette rencontre qui accueille une quarantaine de participants.

Créé à l'initiative des jeunes de l'USFP, d'Ettakatol en Tunisie aux côtés d'autres des pays d'Amérique latine, le Réseau MENA-Latina, comme l'a rappelé El Hassan Lachguar, coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires socialistes, «joue un rôle important dans le rapprochement des jeunes sur des thématiques qui nous tiennent tous à coeur et dont certaines seront abordées lors de ce congrès».

Renforcer les espaces de dialogue et de travail commun des jeunes

Il est essentiel de renforcer les espaces de dialogue, de coordination et de travail commun des jeunes. Dans ce cadre, je tiens à saluer l'une des initiatives issues de la dynamique du Réseau MENA-Latina: le Forum international des jeunes parlementaires sociaux-démocrates.

Depuis 2021, ce forum s'attache à transformer l'esprit militant commun en force de proposition, de plaidoyer et d'influence législative concrète, traduisant la conviction fondamentale que la rue et l'hémicycle ne sont pas des espaces séparés, mais la continuité d'un même combat pour le changement.

Driss Lachguar

Premier secrétaire de l'USFP

Rapprocher les jeunes sur des sujets

qui nous tiennent tous à coeur

MENA-Latina est le premier réseau qui a permis de créer un lien entre les jeunes des différents partis socialistes de l'Amérique latine et ceux de la région Maghreb et nord-africaine. Partenaire du Forum international des jeunes parlementaires socialistes, il joue un rôle important dans le rapprochement des jeunes sur des sujets qui nous tiennent tous à coeur dont certains seront abordés lors de ce congrès qui sera aussi et surtout l'occasion de le restructurer pour s'assurer de l'implication des nouveaux leaders des différents partis en son sein.

El Hassan Lachguar

Coordinateur du Forum inter national

des jeunes parlementaires socialistes

Partager nos bonnes pratiques

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, notamment sa capitale, Tanger, a beaucoup d'expériences dans l'organisation de rencontres internationales, surtout celles liées aux mouvements progressistes et démocrates. La rencontre du Réseau MENA-Latina à Tanger n'est d'ailleurs pas une première ; c'est presque une tradition.

Nous sommes convaincus que sans coopération et coordination entre les mouvements et partis socialistes, et sociaux-démocrates, il est impossible de répondre aux besoins et aux attentes des populations. Accueillir un événement comme celui-ci nous permet de partager nos bonnes pratiques. Cela nous donne la force d'aller plus loin et de relever les défis.

Mohamed Assouali

Membre du Bureau politique/

Secrétaire provincial de l'USFP à Tétouan

Elaborer des positions communes

Le message principal est d'élaborer des positions communes. Il s'agit de rapprocher nos points de vue - la jeunesse socialiste du Maroc et les jeunes socialistes des autres pays d'Amérique du Sud, d'Afrique ou du Moyen-Orient - pour faire passer nos messages via ces jeunes décideurs au sein de leurs partis et institutions, et plaider pour les causes qui nous rassemblent.

Ayoub El Hachmi

Coordinateur exécutif du Réseau MENA-Latina