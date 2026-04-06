Congo-Kinshasa: Nouvelle attaque contre un convoi des véhicules en plein Parc des Virunga - 2 morts

Un convoi de voitures de transport en commun a été attaqué samedi 4 avril par des coupeurs de route dans la zone de Busendo, située en plein Parc national des Virunga (PNVi) au Nord-Kivu. Le bilan fait état de deux morts, des blessés et plusieurs personnes prises en otage.

Des sources dans la zone indiquent que l'incident a eu lieu samedi vers 11 heures locales lors d'une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Les assaillants ont surgi sur la route et ouvert le feu sur un convoi de voitures de transport en commun, communément appelées « Leo-Leo ». Deux passagers ont été atteints par balles et ont succombé sur-le-champ. Un chauffeur a été blessé, et plusieurs autres passagers ont été enlevés et emmenés vers une destination inconnue.

SOS des passagers et transporteurs

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Les mêmes sources ajoutent que les coupeurs de route opèrent à Busendo, sans être inquiétés, en plein parc des Virunga, une zone est sous occupation de l'AFC/M23. Cette situation ravive les inquiétudes des populations, notamment les passagers et transporteurs qui empruntent cette route nationale reliant le petit nord et le grand Nord-Kivu, notamment Goma-Butembo et Beni. Face à la résurgence de l'insécurité sur cette route, la population appelle les autorités à tout mettre en oeuvre pour sécuriser cet axe routier afin de sauver des vies humaines.

Deux personnes avaient été tuées et quinze autres blessées à la suite d'attaques armées survenues en une semaine de janvier dernier sur l'axe routier Kiwanja-Rwindi-Kanyabayonga, sur la route nationale numéro 2, à l'intérieur du Parc national des Virunga.