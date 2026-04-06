Congo-Kinshasa: Deux personnes meurent foudroyées lors d'une pluie à Lodja

Deux personnes ont été foudroyées lors des fortes pluies qui se sont abattues vendredi et samedi 4 avril sur le territoire de Lodja, dans la province du Sankuru.

Selon des sources locales, cette averse a causé d'importants dégâts matériels, perturbant la circulation des personnes et des biens. Deux familles se retrouvent désormais sans abri, après la destruction de leurs maisons touchées par la foudre. Les activités religieuses ont également été perturbées : plusieurs paroisses ont dû raccourcir leurs processions, surprises par des vents violents survenus quelques minutes avant le début des exercices spirituels.

Sur le plan matériel, une station de radio appartenant à un acteur politique a vu l'ensemble de ses équipements détruits par la foudre. Par ailleurs, la tête du ravin Asanga Mukoyi, située sur la Nationale n°7 au quartier Fundji, a progressé, rendant difficile l'accès à l'aéroport de Lodja aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. Dans plusieurs avenues du quartier Kalemie, des eaux stagnantes ont été observées, accentuant les risques sanitaires.

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La semaine précédente, un adolescent de moins de 18 ans avait également été foudroyé dans des circonstances similaires. Face à la répétition de ces incidents, une partie de la population de Lodja vit désormais dans la crainte à chaque nouvelle pluie, redoutant d'autres drames.