Burkina Faso: Burkina - L'armée élimine l'émir des terroristes du Nakambé

Les Forces combattantes ont neutralisé, le 16 janvier 2026, une soixantaine de terroristes entre Koogo et Menè, dans la province du Koulpélogo. Parmi les assaillants abattus se trouvait Karim Torodo, alias Abdoul Bachirou (35 ans), l'émir des terroristes du Nakambé, au parcours sanglant.

La tête du chef terroriste Karim Torodo, alias Abdoul Bachirou, avait été mise à prix pour la rondelette somme de 175 millions de FCFA en juin 2023, preuve du niveau de cruauté du criminel et de la volonté des autorités de l'éliminer coûte que coûte. L'assassin pensait échapper indéfiniment à la vigilance des Forces combattantes jusqu'au ces dernières heures, dans la province du Koulpélogo.

Le jour de sa neutralisation, alors que le soleil était au zénith, les boys ont tendu une embuscade entre Koogo et Menè à des terroristes affiliés au Groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Selon des sources sécuritaires, l'accrochage a été d'une rare violence, mais les soldats patriotes ont tenu avec professionnalisme et relevé le défi avec brio. Au bilan, 57 criminels ont été tués au cours de l'affrontement, dont plusieurs cadres, parmi lesquels Karim Torodo, alias Abdoul Bachirou, ou encore Sékou Amadou. Originaire de Kankanmogré (province du Boulgou), le terroriste de 35 ans, était engagé dans les rangs des malfaiteurs depuis 2019. Il s'était formé dans la zone de Pama avant de parfaire son entraînement dans d'autres pays.

D'après nos sources, le chef terroriste était impliqué dans des attaques contre les Forces combattantes et les civils, des déguerpissements de populations, mais aussi dans des sabotages d'infrastructures (pylônes électriques et téléphoniques) et des destructions de cultures.

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Son champ d'action s'étendait des régions du Nakambé, du Gulmu, de la Sirba, de la Tapoa et du Soum, jusqu'à certains pays voisins. L'homme s'est particulièrement et tristement illustré dans les communes de Tenkodogo, Bittou et Bane, dans la province du Boulgou, ainsi qu'à Lalgaye, Yargatenga, Ouargaye, Sangha et Dourtenga, dans la province du Koulpélogo.

C'est au vu de ce parcours sanglant que Karim Torodo, alias Abdoul Bachirou, également connu sous le nom de Sékou Amadou, avait été promu émir du Nakambé par la hiérarchie du GSIM.

L'élimination de ce sinistre terroriste constitue ainsi un grand trophée de guerre pour les Forces combattantes, un coup dur porté aux assaillants et un grand soulagement pour les populations. Elle intervient après la capture, le 15 août 2025, d'un autre cadre important, Ousmane Dicko, alias « Abdoulaye de Kotandi ». Pour les responsables militaires, ces succès marquent une étape clé dans la désorganisation des terroristes dans la zone Est, confirmant l'avancée de la reconquête du territoire comme priorité des autorités burkinabè.