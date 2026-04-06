Cote d'Ivoire: 'Pâquinou' 2026 - Ferveur dans les gares des régions du Cavally et du Guémon

Les gares sont prises d'assaut par les populations originaires du centre du pays.

À la veille de la fête de Pâques, communément appelée Pâquinou en pays baoulé, les gares routières, dans les régions du Cavally et du Guémon, sont bondées de monde. De Duékoué à Taï, en passant par Guiglo et Toulepleu, c'est le même constat. Les baoulé se déplacent en grand nombre vers leurs villages.Le 2 avril, à Guiglo, aux environs de 9 heures, la gare routière était animée. Trois minicars, en partance pour Bouaké, Bocanda et Daoukro, ont fait le plein de passagers. Sur ces véhicules de transport en commun, plusieurs bagages sont rangés. Notamment des valises, des sacs d'igname, des régimes de banane et des ustensiles de cuisine.

Certains voyageurs nous ont donné les motifs de ce déplacement massif. « Nous partons pour la fête de Pâques. Nous avons également notre réunion annuelle de famille. Ma présence est impérative », a déclaré Allangba N'Guessan, planteur à Kaadé, qui se rend à Brobo en compagnie de son épouse et deux de ses enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Yao Kouadio François, la trentaine révolue, et ses amis, sont, quant à eux, en fin de contrat de travail dans la région. « On va au village pour la fête de Pâques, car notre contrat de travail a pris fin. Nous travaillions dans des champs, pour un contrat de 12 mois. Nous étions venus travailler et avoir de l'argent pour réaliser nos projets », ont-ils indiqué.

À Guiglo et Duékoué, c'est la même ambiance. Les gares Utb connaissent une véritable affluence. Selon un chargeur, il y a plus de départs pour Yamoussoukro, Tiébissou et Bouaké. Cela s'explique par le phénomène de "Pâquinou", moment de retrouvailles de la diaspora baoulé.