Cote d'Ivoire: Prise en charge des personnes autistes - Un appel à la multiplication des initiatives

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'autisme, organisée par la Fondation Orange, au siège de l'institution à la Riviera Golf (Abidjan), le 2 avril 2026, Akanza Gervais, président de l'Association Côte d'Ivoire autisme, a lancé un cri du cœur.

Il souhaite que les acteurs de l'écosystème de la prise en charge, à savoir les spécialistes, les médecins, les experts en art, les psychologues, les pédopsychiatres, les assistants sociaux et les volontaires, fassent un peu plus pour garantir aux personnes autistes une vie normale. « Et si je faisais un peu plus pour sortir l'autisme de l'ombre et le mettre en lumière ? » Telle est, selon Akanza Gervais, la question que chacun doit se poser. Toutefois, il salue les actions déjà menées en faveur de ces personnes. Il reconnaît surtout que les initiatives se multiplient pour améliorer la prise en charge dans le pays.

D'ailleurs, Marie-France Fofana, directrice des ressources humaines d'Orange Côte d'Ivoire, représentant la présidente de ladite fondation, Catherine Assanvo, s'inscrit dans cette optique. Selon elle, c'est une journée qui appelle à l'action, qui invite à « changer le regard, à valoriser les différences et à bâtir une société plus inclusive, plus juste et plus solidaire ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a rappelé que la fondation accompagne les associations œuvrant dans le domaine de l'autisme en Côte d'Ivoire depuis bientôt dix ans. « Nous avons fait de la cause de l'autisme un axe prioritaire de notre engagement en matière de santé et d'éducation », a-t-elle indiqué, expliquant que, durant cette décennie, l'organisation a travaillé main dans la main avec les acteurs du secteur pour améliorer la prise en charge de l'autisme et soutenir les familles.

La fondation a également mis en œuvre des initiatives majeures de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, notamment à travers l'organisation de journées de sensibilisation, de campagnes de dépistage et le déploiement de programmes de formation, comme le projet de plateforme universitaire de formation à distance sur les troubles du spectre de l'autisme. Cette journée de sensibilisation a été meublée par la tenue d'un atelier de peinture dans la cour de l'entreprise au profit des personnes autistes.

En effet, il est reconnu qu'à travers la peinture, la musique, la danse ou encore les arts visuels, les personnes autistes trouvent des moyens d'expression, de communication et d'épanouissement. « Art et thérapie », tel était le thème autour duquel s'est tenue cette journée.