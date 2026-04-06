Cote d'Ivoire: 2e édition du FIP Silver - Le Padel, un sport de plus en plus populaire en Côte d'Ivoire

Après la première édition, qui a connu un franc succès, la 2e édition du tournoi Fip Silver, organisée par la Fédération internationale de Padel, en collaboration avec Padel Magic, s'est ouverte le 1er avril 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. Le tournoi a pris fin le 4 avril.

Cette compétition marque une étape décisive dans le développement de ce sport dans le pays. Plusieurs pays y participent, notamment la France, le Liban, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sponsor « Gold » de cet événement, Nhood Côte d'Ivoire s'est donné pour ambition d'oeuvrer à la démocratisation de la pratique de ce sport, de renforcer l'esprit communautaire et de créer un lien entre loisirs et compétition internationale.

« Soutenir cet événement va bien au-delà du sport. C'est une démarche concrète de création de liens entre acteurs économiques, passionnés de Padel et communautés locales, faisant du sport un véritable catalyseur de cohésion territoriale », a indiqué Frédéric Chambefort, directeur Transaction services chez Nhood Côte d'Ivoire. Selon lui, contrairement à l'année dernière, où le tournoi regroupait des joueurs du Top 100, cette année, il réunit des joueurs du Top 30. « Les joueurs sont plus aguerris et le niveau de la compétition est plus relevé », a-t-il ajouté.

Ce partenariat s'inscrit dans l'Adn même du groupe, qui consiste à concevoir des lieux de vie mêlant les dimensions sociales, culturelles et sportives, afin d'améliorer durablement la qualité de vie dans les territoires où l'entreprise est implantée. En Côte d'Ivoire, cette vision prend forme à travers H&A, la branche commerciale de Nhood, dédiée à l'accompagnement des clients dans la valorisation et la commercialisation de leurs projets immobiliers.

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Pratiqué en Côte d'Ivoire depuis 2021, le Padel est un sport en vogue dans le pays. Les premiers terrains ont été construits à Abidjan il y a quatre ans. Aujourd'hui, on compte environ 500 joueurs et près de 60 terrains à travers le pays. Ce chiffre est appelé à augmenter.