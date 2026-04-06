Les journaux et médias en ligne de la capitale congolaise commentent largement, ce lundi, deux principales actualités : l'accueil des Léopards après leur qualification au Mondial, et l'annonce du gouvernement d'un dispositif d'accueil temporaire de migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'un partenariat.

ACP : « RDC : un dispositif d'accueil temporaire des migrant mis en place avec les États-Unis »

L'agence complaise de presse (ACP), adopte l'angle de la coopération bilatérale et met l'accent sur le cadre officiel défini avec Washington, présentant la RDC comme un partenaire stratégique et responsable dans la gestion des flux migratoires mondiaux.

Le média précise : « Le Gouvernement précise que la prise en charge logistique et technique du dispositif sera assurée par le Gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans les mouvements des personnes à travers le monde. Aucune charge financière ne sera supportée par le Trésor public de la République démocratique du Congo », a indiqué le communiqué du porte-parole du Gouvernement congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

ACP note que cette démarche est établie dans le respect de la souveraineté de la RDC en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers sur son territoire, et s'inscrit dans le cadre de ses engagements internationaux et régionaux en matière de protection des droits des migrants.

« Elle traduit également l'engagement constant de l'État congolais en faveur de la dignité humaine et de la solidarité internationale. Pays profondément marqué par les réalités humanitaires et qui accueille déjà sur son sol des populations de diverses nationalités, la RDC demeure attachée aux valeurs d'hospitalité et de responsabilité partagée entre les nations. », lit-on dans l'article de ACP.

Commentant la même actualité, Infos27 ajoute : « Accueil de ressortissants de pays tiers : la RDC met en place un dispositif temporaire strictement encadré »

Le confère insiste sur le fait que ce dispositif est « strictement encadré » et « purement temporaire ». L'objectif est de permettre à ces migrants, en transit, de séjourner en RDC le temps que leur situation soit régularisée vers d'autres destinations. Le journal rassure l'opinion en insistant sur le caractère « strictement encadré » et « temporaire » de cet accueil. Pour ce quotidien, l'originalité réside dans la précision des garde-fous mis en place pour garantir que cette solidarité ne compromette pas l'équilibre national.

LeQuotidien quant à lui, traite l'information sous l'angle de la transition humanitaire. En titrant « La RDC accueille des émigrés des USA », il souligne que le pays sert de zone de transit pour des ressortissants de pays tiers, mettant en avant la vocation d'accueil de la République, tout en précisant, là aussi, la limite temporelle de ce séjour.

Accueil des Léopards à Kinshasa

D'une actualité à une autre, le retour et l'accueil triomphal des Léopard après leur qualification à la Coupe du monde a aussi retenu l'attention des journaux parus à Kinshasa.

« Les Léopards bénéficient des maisons et des véhicules », titre en manchette LeQuotidien.

C'est la nouvelle qui fait jubiler les supporters : après la qualification historique pour le Mondial 2026. Le tabloïd est allé droit au but en détaillant les gratifications : « Une villa et une voiture pour chaque héros ».

Le journal y voit la concrétisation directe d'une promesse ferme du Chef de l'État, transformant le succès sportif en ascension sociale pour les joueurs.

Actualite.Cd, pour sa part précise aussi que Félix Tshisekedi a annoncé l'octroi d'une villa et d'un véhicule à chaque joueur de l'équipe nationale et titre en Une : « RDC : une maison et une voiture pour chaque Léopard, annonce Félix Tshisekedi »

Le journal revient sur la déclarions du chef de l'État : « Je leur avais promis qu'en cas de qualification à la Coupe du monde, 52 ans après, le pays leur offrirait tout ce que désire leur coeur. Chaque Léopard ici présent a désormais sa propre maison et sa propre voiture. C'est déjà acquis. Ce qui reste à déterminer, c'est la prime habituelle qu'ils perçoivent après chaque match ».

Actualite.Cd parle également également du message de félicitations de Félix Tshisekedi, particulièrement le sélectionneur Sébastien Désabre et le capitaine Chancel Mbemba, qu'il considère comme des artisans majeurs de cette qualification historique. Confiant, Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC ne manquera plus aucune phase finale de Coupe du monde.

Au même chapitre du retour de l'équipe nationale au pays, le journal LePotentiel précise que le Président était lui-même présent dans les tribunes pour pousser l'équipe, et que ce geste constitue des « félicitations matérielles » pour avoir brisé une malédiction de 52 ans. Le journal dépeint un Président « supporter numéro 1 », illustrant comment le sommet de l'État s'est personnellement impliqué pour « pousser » les fauves à la victoire.

Mais l'ambiance sur l'esplanade du Palais du Peuple n'était pas que sportive. Actu30.Cd rapporte que des chants réclamant la libération de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, ont retenti lors de la cérémonie officielle de l'accueil des Léopards.

La réponse du Président ? « C'est entendu », a-t-il lancé, une petite phrase qui alimente déjà toutes les analyses politiques ce matin.