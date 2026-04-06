Congo-Kinshasa: Pâques à Kinshasa - L'abbé Flavien Nzita appelle à la conversion et à l'engagement pour le développement du pays

6 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans la capitale congolaise ce dimanche 5 avril, jour de Pâques, les paroisses et églises, les fidèles ont commémoré la résurrection du Christ dans une atmosphère de ferveur et de joie, marquée à la fois par la spiritualité et un appel à l'engagement.

À la paroisse Notre-Dame de Grâce, dans la commune de Ngaliema, le message spirituel s'est doublé d'un plaidoyer pour le civisme et la cohésion nationale.

Un appel à la conversion et à l'engagement citoyen

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Dans son homélie, l'abbé Flavien Nzita a centré son message sur le sens profond de la résurrection du Christ, invitant les fidèles à une transformation intérieure :

« La résurrection du Christ est le point central de la foi chrétienne. C'est le passage de la mort à la vie. Nous sommes appelés à quitter le péché pour entrer dans une vie nouvelle. »

Au-delà de cet appel spirituel, le célébrant a insisté sur la responsabilité des chrétiens dans la société. Pour lui, la foi doit se traduire par des actes concrets en faveur du développement du pays : « Le chrétien doit s'engager pour le développement du pays, en favorisant le vivre-ensemble et le dialogue. Il est possible de vaincre le mal par la foi et l'amour. »

Dans l'assemblée, ce message a trouvé un écho favorable. De nombreux fidèles ont exprimé leur volonté de repartir avec un esprit renouvelé :

« Pâques, c'est une grande joie. C'est une libération. Nous sommes appelés à abandonner le mal et à être solidaires les uns envers les autres. »

Au-delà de la ferveur, la fete des paques sonne comme un appel : se convertir, s'unir et bâtir une société plus fraternelle, a indiqué l'abbé Flavien Nzita.

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